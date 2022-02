«Nadie volvió al centro del campo el miércoles. ¿Vlahovic? Qué puedo decir…»

Massimiliano Allegri en la conferencia: «Estos son tres puntos importantes, teníamos que ganar después de tres empates. Veníamos de partidos con mucha energía física y mental, un partido complejo, les dije a los muchachos que es importante ganar porque Empoli Es un equipo que juega. Al final de la primera parte tuvimos a Bonucci que no estuvo bien con la pantorrilla, De Sciglio en el banquillo no estuvo muy bien».





Para un Scudetto, las probabilidades mínimas de ganar son 84 puntos. A los 84 te arriesgas a ganarlo, a los 85/86 lo ganas. No podemos llegar allí, no tiene sentido hacer tantos discursos. Tenemos que seguir para asegurarnos un lugar en la Liga de Campeones el próximo año. ¿Se cae la cotización? Esto es imposible porque 3 de Ave María están ahí y van a jugar con él. Preocupación por las lesiones porque solo tenemos 8 camas en la clínica, por lo que se debe agregar otra cama. Lo siento, pero hay muchas lesiones traumáticas. A ver qué tiene, tenemos que salir ilesos del partido del miércoles en Florencia. Será un buen partido, y luego está el regreso de Vlahovic. Me hubiera arrepentido de no ganar este partido porque el equipo lo dio todo en el campo. Entonces era importante llevarla a casa en el cuarto lugar. No recibo a nadie el miércoles, así que tenemos uno menos. Pero tenemos chavales que, si se les cuestiona, darán porque tienen calidad técnica. Tenemos 4 días para recuperar nuestras energías físicas e ir a Florencia. Zacharias iba corriendo, en un cambio de dirección resbaló y tuvo problemas con el teleobjetivo. Hay que evaluarlo».





¿Vlahovic? ¿Qué digo que jugó mal? Hizo un buen partido como todo el equipo. Le ayudaron y le dieron bonitos balones: Cuadrado le dio un gran balón, Morata le dio un gran balón que hizo muy bien. Hoy jugó mejor técnicamente porque se movió más arriba. Dio menos puntos de referencia. Debe mejorar como todos, tiene 22 años: espera que tenga una carrera impresionante. Para mantenerse en grandes niveles, además de la técnica, el 90% lo hace la mente: hay que trabajar todos los días, sacrificándose.