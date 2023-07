Nutella light, tiene menos de 40 calorías pero es tan buena como la «tradicional»: ver es creer

¡La Nutella light existe y la puedes preparar con tus propias manos! Prueba esta receta y nunca tendrás que decir que no a la pasta más sabrosa que existe.

Para algunos, la crema para untar más deliciosa es la de avellana. Nutella , Para entendernos. Incluso si están en el mercado hoy diferentes variaciones Diferentes marcas, cada una con su propio gusto.

Negro puro, con avellana y cacao, pero también con chocolate negro, blanco, bigosto y pistacho. Sin mencionar a todos los que nacieron. bocadillos famosos, Un verdadero placer para el paladar. Un poco más bajo que la línea.

Sí, porque cualquiera de estas versiones que elijamos, por supuesto, será concentración de grasaazúcares y calorías. Y muchas veces tenemos que privarnos de ella para no anular los efectos de la dieta que seguimos.

¿Y si en cambio tratáramos de hacerlo en casa con nuestras propias manos? Prueba esta receta, es ligera y deliciosa, y no te arrepentirás de la receta original.

Qué hay ahí dentro

Eso puede estar bien, pero no podemos negar que los ingredientes vuelven loca a la gente por su salud. Tratemos de ver sobre lo que contiene La avellana más famosa del mundo existe desde hace generaciones. En su interior, entre los ingredientes encontramos azúcar, aceite de palma y avellanas (13%), leche desnatada en polvo (8,7%), cacao desnatado (7,4%) y emulgentes, concretamente lecitina de soja y vainillina.

Como puedes ver, en los primeros lugares hay azúcar y aceite de palma, aunque no se indica la proporción, está claro que es La parte superiorestar entre los primeros. Una organización alemana trató de explicar la composición del frasco dividiendo los ingredientes y resultó dos tercios de nata se compone de azúcar y aceite de palma, mientras que el cacao, las avellanas y la leche desnatada en polvo suponen sólo una pequeña porción. Por supuesto, no demonizamos el producto, una cucharadita de vez en cuando puede ser aceptable. Pero, ¿por qué no intentar hacerlo en casa?

Nutella casera

Para la crema casera de avellanas necesitas 180ml de leche, 50g de avellanas, 40g de cacao, 60g de chocolate y 40g de miel. Para prepararlo primero debes Tosta de avellanas peladas En una cacerola, revuélvela de vez en cuando, y cuando esté lista, tritúrala con una batidora de inmersión mientras aún está caliente hasta obtener una pasta más o menos homogénea.

Aparte, calentar la leche y derretir el chocolate y añadir todos los ingredientes a la pasta de avellanas, mezclando bien. Deja que se enfríe y guárdalo en el frigorífico en un recipiente de cristal hermético. fijo. Una porción contiene 38 calorías Y solo 2,5 gramos de grasa. Cual muy bien.