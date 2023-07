Cartero bebe 10 litros de agua al día, piensa que es diabetes pero es un tumor cerebral: la historia de Jonathan

Beber durante dos años incluso Diez litros de agua al día. La sed constante que los médicos atribuyeron al principio diabetes. Así vivió jonathan plummerun inglés de 41 años, quien luego descubrió, tras exámenes que le hicieron con especialistas y tratamientos fallidos, que tenía Tumor cerebral. Una historia no tan nueva pero de 20 años que resuena con el testimonio del protagonista, originario de Falmouth: «Tenía una sed constante que no lograba saciar. Fue un momento difícil que me tomó varios días de baja y además sufría de un cansancio extremo”.

Jonathan: «Después del diagnóstico, me destruiste».

Jonathan descubre que tiene un tumor cerebral gracias a un examen de la vista, que revela una anomalía. A partir de ahí, la visita del especialista al Hospital Derriford para una resonancia magnética reveló una gran masa neoplásica. «Nunca imaginé que la causa fuera un tumor cerebral y mucho menos que se notara durante un examen de la vista. Estaba devastado», reveló Jonathan, quien trabaja como cartero.

tratamiento

Después de treinta rondas de radioterapia y terapia con esteroides, Jonathan está libre de cáncer. Toda su vida se verá obligado a tomar medicinas, pero el peor de los males ha sido erradicado. Deshazte del cáncer. Continuará usando drogas por el resto de su vida, pero puede decir que está vivo.

«Estamos agradecidos con Jonathan por compartir su historia, y es genial escuchar cómo encontró la positividad después de un diagnóstico tan terrible”, dijo Mel Tilley, MD, presidente de Brain Tumor Research Westerns. Su historia nos recuerda que los tumores cerebrales son aleatorios. «Pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad. Estamos decididos a cambiar esto, pero solo trabajando juntos podremos mejorar las opciones de tratamiento para los pacientes y, en última instancia, encontrar una cura».

