Nunca tires los huesos de estos frutos: úsalos así y tus plantas te lo agradecerán

¿Sabías que si quieres darle comodidad a tus plantas, nunca debes tirar los huesos? ¡Será muy importante!

Ahora todos tenemos muchas plantas de todo tipo en nuestra casa o balcón. Las primaverales que florecen maravillosamente en esta época, las que son perennes incluso en invierno, las espesas, las tropicales, etc. Cada uno de ellos necesita su propio cuidado y atención. Especialmente agua y fertilizantes naturales.

En este sentido, veamos juntos Es un fruto que, a través de su hueso, puede dar alivio a nuestras plantas.. ¡Quedarás realmente sorprendido y nunca más te lo perderás!

La piedra que no tienes que tirar: tus plantas te lo agradecerán

cada diaComo merienda o después del almuerzo y la cena, Comemos frutas realmente deliciosas y jugosas. Lo cual suele alegrarnos el día, nos aporta más energía y muchas vitaminas y nos llena, y evita comer comida rápida. Pero sucede que no es comestible, Muchos de los huesos de estos frutos son desechados. Y quedó eliminado para siempre, cometiendo un gran error.

Sin duda un ejemplo de esto Piedra de aguacate. Este último tiene tantas propiedades nutricionales que sería un auténtico desperdicio deshacerse de él. Pero ¿cómo pueden ser tan beneficiosos para nuestras plantas?

ser Rica en vitaminas, magnesio y potasio, Colocarlo en el suelo seguramente brindará un gran alivio a las plantas más viejas y ayudará a que las plantas más jóvenes crezcan fuertes, exuberantes y hermosas. ¿Pero cómo lo ponemos en el suelo? Siguiendo estos pasos:

Coloca el hueso de aguacate en un recipiente lleno de agua cubriéndolo por completo hasta que se ablande por completo.

En este punto, cuando esté completamente ablandado, Lo cortamos en muchos trozos pequeños. triturarlo toscamente y espolvorearlo en nuestras plantas por todo el suelo;

El hueso del aguacate, como sabemos, es muy duro, así que no te apresures a romperlo inmediatamente al mismo tiempo que comes la fruta. Ten mucha paciencia ya que se suaviza y verás que poco a poco se irá volviendo fácilmente tratable. En este punto sólo te queda equiparte con un mortero (o si no tienes uno en casa, un robot de cocina servirá) y partirlo en trozos muy pequeños. Debería convertirse casi en polvo.por lo que actuará antes.