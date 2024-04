Nunca perdí una maleta en 30 años – SiViaggia

En Japón, concretamente en kansái, Una zona maravillosa que puede considerarse la capital espiritual y cultural del país, y cuenta con un aeropuerto que puede considerarse, a la luz de los hechos. El más confiable del mundo. Ubicado en una isla artificial en la Bahía de Osaka, fue abierto al público en 1994 y fue diseñado por un arquitecto italiano de fama mundial: Renzo Piano.

Aeropuerto de Kansai diseñado por Renzo Piano

El magnífico Aeropuerto de Kansai nació de una compleja obra que combinó arquitectura e ingeniería de manera ingeniosa. solo creo que es el El primer puerto flotante del mundo Tiene 4,37 kilómetros de largo y 1,25 kilómetros de ancho, y sus dimensiones están sostenidas por más de un millón de columnas, que atraviesan 20 metros de agua de mar y 20 metros de capa de barro, y se apoyan en 40 metros de lecho de roca.

Cifras realmente impresionantes, hasta el punto de que el proyecto de isla y aeropuerto lleva el título Las obras civiles más caras de la era moderna: 20 años de planificación, 8 años de construcción y 15 mil millones de dólares en inversiones.

La isla artificial sobre la que se construyó se encuentra a 3 kilómetros de tierra firme, por lo que está conectada a ella mediante un puente de dos niveles: el superior está destinado al tráfico rodado, mientras que el inferior está destinado al tráfico ferroviario. . Una estructura excepcional, construida de tal manera que pueda compensar el paulatino deterioro que experimenta la isla en la que se ubica, manteniendo siempre el edificio en la correcta relación con el territorio de la isla y sus infraestructuras.

Pero no sólo eso, el aeropuerto ya ha demostrado ser bastante seguro, sobreviviendo ileso a vientos huracanados de hasta 200 km/h en 1998, por lo que no te sorprenderá saber que esta obra diseñada por Renzo Piano ya ha recibido algunas críticas muy positivas. importantes premios, incluido el de ser una de las diez estructuras “Monumento a la Ingeniería Civil del Milenio” que le otorgó en 2001Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y eso ciertamente no es todo, porque este maravilloso aeropuerto en Japón hoy ciertamente ostenta un récord envidiable, tanto es así que lo convierte en el aeropuerto El aeropuerto más confiable del mundo..

No se ha perdido ningún equipaje en Kansai en 30 años

En 2024, el Aeropuerto Internacional de Kansai cumplirá 30 años, y lo hará por todo lo alto: aquí Nunca se perdió ningún equipaje. Desde su nacimiento hasta hoy. No, esto no es un asunto baladí, porque en tres décadas, este hermoso aeropuerto ha manejado 55 millones de maletas y más de 500 millones de pasajeros.

Y el Corriere della Sera Para informar este extraño registro, enfatizando que ningún problema de este tipo se ha destacado hasta durante Los meses turbulentos posteriores al Covid, Cuando la mayoría de los aeropuertos del mundo carecían de personal, esto inevitablemente generó mayores inconvenientes. Sin embargo, es justo precisar que estos datos tienen en cuenta exclusivamente los equipajes manipulados en ese mismo aeropuerto, y no los que nunca llegaron a Kansai por un problema a la salida.

Por tanto, podemos concluir que cuando la eficiencia japonesa se une al genio italiano, lo consiguen sin lugar a dudas. Resultados que son verdaderamente la envidia del mundo entero.