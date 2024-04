La reacción del cantante: «Barack*lo, realmente no entiendo quién es».

Amigos de María De Filippi 2023/2024 30 de abril de 2024



17.02



«Creo que es Baracello, no entiendo muy bien quién es.» «No me gustó su comportamiento», fueron las palabras de Nicolas Borgognone hacia su ex compañero Meda, que todavía compite en Amici 24. Los ex alumnos «No esperaba eso», comentó el cantante.

final para amigos 24 Que se acerca. A los exalumnos del programa se les pidió que comentaran sobre el desempeño de sus compañeros que aún estaban compitiendo, Dustin y Marisol en la categoría de baile, y Meda, Betty, Holden, Sarah y Martina en la categoría de canto. Además de los elogios por los avances logrados en los últimos meses, también hubo Diferente Críticascomo esa bailarina Nicolás se convirtió en Midas.

Comentario de Nicolás sobre Midas

Como vimos el 30 de abril, exalumnos del programa fueron llamados nuevamente al estudio para comentar las actuaciones de sus compañeros que aún estaban compitiendo, y que habían elegido mostrar una actuación que, a su juicio, era mejor que las demás. . Una vez que llegó el turno de Midas, el ex bailarín Nicolás no escatimó críticas hacia él, sino que incluso fue más allá del espectáculo individual y comentó las acciones que había realizado en los meses que pasaron juntos:

Creo que ha hecho un camino de mejora técnicamente, incluso en las portadas, pero hay algo que falta en esta actuación. Hablando del aspecto conductual de Midas, creo que es un gran Paráclito. No me gustó su comportamiento últimamente, si estuviera en Casita quizás hubiera intervenido, porque con los sentimientos de los demás no se juega y creo que él jugó bastante. Vi algunas escenas que me hicieron decir ¿quién es Midas? No entendía. La escena más llamativa para mí fue cuando dijo: «Si hubiera estado en la segunda vuelta con Jaya, me habría ido». Conociéndolo, es un gesto que no habría hecho.

La reacción de Midas: «Me decepcioné».

Midas no esperaba tal comentario por parte de Nicolás, a quien consideraba su amigo. «Estoy decepcionado. ¿Qué tiene esto que ver con el rendimiento?»El cantante comentó luego de ver el video, diciendo: “El estudiante ve que en realidad es diferente a lo que mostró durante el programa y no al revés:”Yo no era Barack Lou, si hubiera terminado en la segunda vuelta con Jaya, realmente lo habría hecho. No esperaba eso, es Barack Lou.. «No recibí más que palabras bonitas, esperaba un comentario sobre la actuación y eso fue todo».