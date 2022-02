Nuevo sistema anti-trampas inmortaliza a los tramposos y los humilla – Nerd4.life

Último encontrado de Sistema anti-trampas Rebotar Call of Duty: Zona de guerra hecho para Humillación de tramposos, que convierte a los jugadores normales en inmortales frente a sus ataques. De hecho, cuando choca con el tramposo, el personaje se cubre con un escudo que rebota.

Cualquier sistema para ponernos la vida más difícil en él es que la más mínima forma de videojuego siempre es bienvenida. Puedes ver el escudo en acción en este video del YouTuber TimTheTatman.

Desafortunadamente, yo prohibición No es muy efectivo para que los tramposos dejen de molestar a otros jugadores, porque crear nuevas cuentas suele ser muy fácil, especialmente en juegos gratuitos como Warzone. Así que Activision y Ricochet intentan nuevas formas de hacerle pensar en querer jugar.

En este caso, cuando rebotando Localiza al tramposo en el servidor y activa el escudo para jugadores normales. Según lo escrito en Publicación formal que describe la novedadbajo prueba durante unos días, no hay peligro de usar accidentalmente el escudo contra jugadores normales.

Activision también advirtió a los tramposos que la prohibición comenzará a prohibir toda la franquicia Call of Duty, por lo que ya no es para juegos individuales. Por lo tanto, portarse mal en Warzone u otros títulos de la serie eliminará el acceso multijugador de todos los COD, presentes, pasados ​​y futuros. No solo eso, porque todos aquellos que intenten ocultar los dispositivos o su identidad también serán baneados indefinidamente.

Los tramposos son un gran problema, especialmente para los títulos de servicio en vivo que prosperan gracias a su capacidad para mantener a los jugadores en los servidores. De hecho, muchos jugadores tienden a abandonar los juegos cuando sienten que no pueden jugar con regularidad debido a estos números.