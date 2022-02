Más allá de los adelantamientos, el Inter es peor que el Milan: Inzaghi está en crisis en todos los departamentos, ¡una lección de fútbol del Sassuolo! | primera página

Aparte de pasar por alto a Milán, Salernitana lo perdía 2-2. El Inter logró hacerlo peor, perdiendo merecidamente en casa ante el Sassuolo y aumentando así sus puntos detrás de los ahora dos Rossoneri.

eso es cierto Los de Inzaghi deberían recuperar un partido en Bolonia, pero para seguir así no deben dejarse engañar, porque su reciente y muy dolorosa victoria fue 2-1 sobre Venecia.que se sigue Dos derrotas consecutivas en casaen el derbi y ayer, al final del partido, por muy preciado que fuera, en Nápoles. Un punto en tres partidos es sinónimo de crisis, porque el Inter salta en todas las divisiones: En defensa donde Handanovic Tiene nuevas responsabilidades en el primer gol, por detrás de los desconocidos Skriniar, De Vrij y Dimarco, en el centro del campo como Calhanoglu Volvió a sus bajos niveles en Milán y en ataque donde Lautaro Ya no ve la puerta. Sin embargo, las desventajas del Inter no deben quedar ensombrecidas Las grandes ventajas de Sassuolocual – cual Ya ha derrotado a otros historiadores del fútbol, ​​primero a la Juventus y luego al Milan. Este tercer gran éxito merece más que los éxitos anteriores porque el equipo emiliano, de Tocando el 3-0 varias veces, jugar un partido perfecto da una verdadera lección de fútbol a los campeones italianos.

El enfoque equivocado no es suficiente Las ausencias de los sancionados Bastoni y Brozovic y las ausencias de Dzeko inicialmente en el banquillo, para justificar la mala primera parte del Inter, que perdió 2-0 en el primer tiempo y puede considerarse afortunado porque tras los goles de Rasbadori y Scamaca, sólo el larguero niega el gol de Berardi, la tercera joya italiana, el italiano y de el establo ganador de Sassuolo. Quizá porque desde anoche, tras la media falta del Milan en Salerno, se hablaba de que los nerazzurri pasaban por alto a los rossoneri, los de Inzaghi entraron en el campo asumiendo que podían ganar con facilidad. Es el típico ejemplo del enfoque equivocado, que en la mayoría de los casos da sus frutos. Y este es precisamente un caso, porque Sassuolo tuvo un mejor comienzo e inmediatamente cosechó los frutos de su superioridad inicial. CAMPANELLO TRAORE ‘Sin comprometerse a ganar a toda costa, el equipo italiano estuvo cerca del liderato después de solo 48 segundos cuando Traorè voló discretamente hacia la izquierda y esprintó un poco. La clásica señal de alarma que los nerazzurri no levantan, ya que se meten en el medio del campo mientras Parilla se siente incómodo en el papel de suplente de Prozovic entre Gagliardini y Calhanoglu. Por lo tanto, Berardi pudo reanudar rápidamente la jugada, solo usando el control defectuoso del turco para despejar a un Raspadori listo para vencer al incierto Handanovic. Pasaron 8 minutos y era el gol número 8, todo en juego abierto, para el delantero verdinegro en el centro de la triple lanza que completaron Berardi y Traore por detrás del primer delantero Scamaka. Doble golpe de SCAMACCA, pero aún no hundido, el Inter lucha por responder mientras los extraños Darmian y Perisic nunca logran llegar al fondo para despejar a Sánchez y Lautaro. Para encontrar un tiro nerazzurro en la cara, hay que esperar hasta el minuto 18, cuando Sánchez intenta en vano vencer a Consiglio con un tiro débil y medio. Demasiado poco para asustar a un infeliz Sassuolo para que administre la función que se merece y se reinicie rápidamente. El cambio de ritmo es la gran diferencia entre los dos equipos que igualan por segunda vez al Sassuolo. Traoré vuelve a hacer un hueco a la izquierda y hace un pase por el medio mientras Scamaca se desvía completamente con la cabeza, aprovechando la libertad que le otorga Demarco, lo que hace que el dueño Bastoni se arrepienta.

despertarse tarde Bajo dos goles en menos de media hora, el Inter se despierta tarde de su letargo aunque su reacción es más fruto del orgullo y los nervios que del partido. El jefe Skriniar y luego Gagliardini desde fuera del área refuerzan las reacciones de Consiglio y el resto lo aportan dos de los centrales de Ayhan y Chiriches, que esperan habitualmente a Sánchez y Lautaro. Así, en lugar del primer gol del Inter, casi llega el tercer gol del Sassuolo cuando Berardi esquivó a Dimarco y remató al córner, pegando en el larguero por completo.

nueva unidad Habiendo evitado hundir el barco, Inzaghi decide cambiar de forma en el período intermedio. Fuera de Darmian y Gagliardini, aquí está Dumfries para dar más empuje por la derecha y sobre todo Dzeko apoyando a Lautaro, mientras Sánchez se retira como mediapunta en el nuevo 3-4-1-2. Incluso más que el nuevo formato cuenta el espíritu con el que el Inter reanuda el juego. Perisic desató por la banda izquierda y soltó a Dzeko que a los pocos minutos dispuso de dos ocasiones de gol, pero en ambas ocasiones Consiglio fue superado negándole el gol. Pasa el tiempo y al presionar Inter sale más humo que al asarlo. SASSUOLO OTRA VEZ Todos lo intentan, otra vez Skriniar y luego Lautaro, pero cada vez que Sassuolo vuelve a empezar duele. Tocó el 3-0 a Rasbadore en dos ocasiones, primero con un tajo y luego con un buen chut que pudo interceptar Handanovic, recuperando la incertidumbre del primer gol. Luego Inzaghi juega las últimas cartas, y el decepcionante Calhanoglu y Perisic curiosamente más animado se aclaran, enfatizando la frescura de Vidal y D’Ambrosio. Pero como no mencionó, porque Sassuolo está haciendo un partido perfecto y sigue jugando incluso con los recién llegados Enrique y Divril, que han entrado en el lugar de Fratesi y Scamacca.

fanáticos del scudetto Quedan cuatro minutos de esperanza para que el Inter logre un sensacional, pero inmerecido, empate en la recuperación y parece que el cabezazo de De Vries en el 93 es el alba de una aventura. Al parecer, porque controlar a Var también apaga esta llama de esperanza, por un error anterior de Demarco. Por lo tanto, cuando cae el telón después de ponerse al día con la recuperación, Solo nos queda saludar a Sassuolo, al igual que la afición nerazzurri con gran deportividad, que merece más el primer puesto de la clasificación que Handanovic y sus compañeros.

Mesa

Inter Sassuolo: 0-2

Señales: 8′ Raspadori, 26′ scamaka

ayuda: 8′ Berardi, 26′ Traoré

Inter (3-5-2): Handanovic. Skriniar, de Vrij, Demarco; Darmian (desde el 1′ de Dumfries), Gagliardini (desde el 1′ de Dzeko), Barella, Calhanoglu (desde el 33′ de Vidal), Perisic (desde el 33′ de D’Ambrosio); Sánchez, Lautaro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consejo; Mulder, Sherech, Ayhan (del primer serbal), Kyriakopoulos; Frattisi (desde 25′ St. Matthews Henrique), M.; lópez; Berardi (desde 44′ st Peluso), Raspadori, Traoré; Scamaka (desde 25′ St. Devrell).

amonitas: Raspadori (S), Muldur (S), D’Ambrosio (I)

Despedido:

Regla: Francesco Forno (de la Roma División 1)

VAR y AVAR: Valeria, Longo