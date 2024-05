Nuevo trabajo enUniversidad La Sapienza Roma, donde esta tarde 300 personas tomaron la Facultad de Ciencias Políticas. La policía llegó al lugar, pero hasta el momento no ha habido enfrentamientos con los estudiantes y no está claro si hay infiltrados entre ellos. Fue un día bastante intenso en la universidad rumana, donde A Falsa alarma de bomba En la Facultad de Sociología. Como era de esperar, el escuadrón antiexplosivos que llegó al lugar no encontró ningún dispositivo y la instalación fue declarada utilizable nuevamente.

Desde hace unos días los alumnos de La Sapienza también empezaroncom. En Bratton la universidad es una imitación de lo que se había visto anteriormente en Estados Unidos. Se están organizando manifestaciones de este tipo en varias universidades de todo el país, pero hasta el momento no se han producido nuevas ocupaciones en los campus. Los estudiantes exigen que la universidad ponga fin a todos los acuerdos con Israel y que el gobierno haga lo mismo.

Pero hoy se publicó una noticia que da un panorama de la situación actual en las universidades. De hecho, durante la última manifestación violenta en La Sapienza el pasado mes de abril, un palestino se infiltró entre los estudiantes, Othman Jihad Muhammad Issa Mahmoud Abed Al-HaliQuién no fue detenido «sólo» acusado de intentar matar al director de la embajada de los Emiratos Árabes Unidos y del asesinato de una niña iraní. En 1986 también se emitió una orden de arresto en su contra acusado de formar y organizar una banda armada”. En conclusión Investigaciones Relativo al atentado del 27 de diciembre de 1985 en el aeropuerto de Fiumicino «.

Esto es lo que leemos en los documentos judiciales italianos sobre el terrorismo palestino obtenidos por Adenchronos, que se refieren a la facción de Abu Nidal que, según los jueces, operaba bajo los nombres de “Septiembre Negro”, “Brigada Revolucionaria”, “Líbano Negro”. y “La Organización Revolucionaria de Socialistas Musulmanes”. “Células Revolucionarias Árabes” y “Células Guerrilleras de Hadra”. en ese ataqueLa cual se llevó a cabo al mismo tiempo que la operación que tuvo lugar en Viena, en la que murieron 13 personas y resultaron heridas 76 más. El hombre fue invitado por grupos de La Sapienza para hablar sobre la guerra en Gaza el 16 de abril.



Fue identificado por Digos y la Policía Forense con cinco exponentes históricos de la Anarquía Romana.