Entrevistas televisivas y rueda de prensa.

23.51

¿A la Roma le faltan jugadores como Chiesa?

«El equipo tiene valores técnicos y humanos importantes. Jugamos mucho. Hay características físicas de los jugadores que superan a los hombres y ellos las poseen. No necesitamos jugadores diferentes, pero también necesitamos estas características. Nos enfrentamos a tres partidos en la semifinal. -finales.» – La final porque Brighton y Milán podrían haberse quedado aquí con estos jugadores y por eso no parece apropiado hablar de otras cosas ahora. Tenemos que recuperarnos física y mentalmente. Veré el partido del Atalanta en el avión. Tendrán que recuperarse un poco. El 16 de enero los chicos están haciendo grandes sacrificios. de la temporada, no habría estado aquí. ¿Quién es el favorito entre Bayer y Atalanta? Puede ponerlos en dificultades. Si maldigo los errores del partido de ida, no es que los maldiga, digamos que vinimos a hacer una hazaña y acercarnos a ella desde la perspectiva de los dos partidos, se lo merecen. Llegamos a la final pero también nos la merecíamos. A ver cómo está Dybala, hoy vino a rezar en los últimos diez minutos si es necesario».

23.49 horas

De Rossi para el Bayer Leverkusen

«Lo configuramos así, en algunas repeticiones perdidas perdimos algo de distancia. En estos partidos hay que quitarles el balón a estos jugadores, no fuimos perfectos, pero es difícil porque hay que seguir adelante». A veces te apuntan, disparan, se mueven, van y vienen, no es fácil».

23.47

De Rossi en la conferencia: “Gracias a Svilar y a todos los jugadores saldremos convencidos de esto”

“Si hablaras con nosotros ahora, le daría las gracias a Svilar como a todos los demás. Hicimos un gran partido, pero también debemos felicitar a nuestros rivales porque estuvieron muy bien y luego los acontecimientos se volvieron a su favor, como suele pasar con los grandes equipos. Salimos de esto con más convicción, somos un equipo que puede «venir y jugar en casi todas partes».

23.40 horas

De Rossi: “Así es Dybala”

El técnico explicó: «Aprendo de cada partido, es una experiencia nueva. Hace un año me acababan de despedir de la Serie B. Este año llegamos a las semifinales europeas. Ahora mi trabajo será analizar por qué lo hicimos». No hagas eso.» Creo que nos enfrentamos a un equipo más fuerte y ¿necesitamos darle la mano a Dybala? «Estuvo muy disponible, pero ayer se sintió incómodo en el entrenamiento de diez minutos y luego el partido fue diferente. Habría esperado la prórroga».

11.30 pm

De Rossi: «Cansado, pero el Atalanta ya está aquí»

El entrenador continúa: «El orgullo te lleva hasta cierto punto. Muchos están cansados. Hemos perdido a un jugador, pero tenemos que estar preparados. El estado de ánimo será diferente, pero tenemos que estar preparados para jugar un partido muy difícil». Atalanta es muy fuerte».

23.20 horas

De Rossi: «Un partido heroico»

El técnico dijo a Sky: “Jugamos un partido increíble, heroico. Hubo un esfuerzo físico increíble y fue doloroso encajar un gol tan desafortunado, pero empezamos de nuevo con ese espíritu en los últimos tres intentos. Fue la parte principal de nuestra preparación para el partido. Con dos centrocampistas fuertes, queríamos convertir los centros, pero de repente uno de los jugadores se retiró, y Zalewski estaba calentando durante un minuto y luchaba con un jugador como Frimpong. «

23.10 h

Habla De Rossi, declaraciones tras el partido entre Roma y Bayer

Gran expectación por las palabras del técnico giallorossi al final del partido contra los alemanes.

22:55

El partido entre Roma y Bayer acabó 2-2

Acaba de finalizar el partido entre el equipo de De Rossi y el equipo de Xabi Alonso. La Roma empata 2-2 en Leverkusen: el Bayer avanza a la final de la Europa League.

BayArena, Leverkusen