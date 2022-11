Nuevo compromiso, ya no se puede circular por carretera con el coche así colocado: la prohibición es absoluta

Cuando conducimos un automóvil o una motocicleta, hay muchas reglas de comportamiento que deben seguirse, según el Código de Circulación. Todos conocemos las reglas básicas, pero hay reglas más privadas y menos comentadas que no mucha gente conoce. Pero la ley no reconoce la ignorancia, por lo que en este artículo compartiremos contigo algunas de estas reglas que debes conocer para no correr riesgos de consecuencias graves.

Los deberes del conductor en la carretera y en la autopista son numerosos: la obligación de no ensuciar el suelo, de no tirar hojas y colillas por la ventanilla, de no verter aceite o combustible en el asfalto (y si esto sucede, contactar con el autoridades).

Entre los exámenes de licencia de conducir que suelen ofrecerse a quienes tienen que aprobar el examen teórico para obtener la licencia de conducir, es posible que te encuentres con la siguiente pregunta: ¿Está prohibido conducir con barro en las ruedas y, de ser así, qué es la regla del código de circulación que contiene esta regla?

No tienes que ser un conductor para seguir las reglas. Este último está escrito en la lista y simplemente puede estudiarse y luego guardarse. Sin embargo, lo que puede pasar es que algunas de las situaciones previstas por el Código de Circulación prácticamente no se den en la zona donde vivimos, por lo que con el tiempo se olvidan las normas memorizadas durante las pruebas.

Pero la ley no admite la ignorancia, y las multas, incluso para los bien intencionados, son inflexibles, salvo que el agente que te paró y te halló en infracción decidiera hacer la vista gorda si el daño causado no era grave o no. serio. Prácticamente nada.

Así que si tienes curiosidad por saber si Está prohibido conducir en el barro sobre ruedas., ha venido a la página correcta. A continuación te explicamos qué dice el código de circulación al respecto.

Barro sobre ruedas: lo que dice el CdS y las sanciones que te arriesgas

La primera parte del código de circulación, concretamente Título II, artículos 13 a 45Trata explícitamente de las carreteras y su mantenimiento. Las obligaciones a respetar son determinadas por el propietario del terreno (que puede ser de propiedad municipal, estatal o distrital) y el conductor del vehículo.

El artículo expresa expresamente lo siguiente:Transportar o esparcir lodo o escombros incluso cuando las ruedas de un automóvil o una motocicleta ingresan en caminos de acceso y ramas. Si no, entonces hay un archivo. Sanción administrativa por pago de una cantidad entre 41 y 168 euros«.

Además de que el lodo se esparza a izquierda y derecha y salpique en las vías públicas, tener llantas llenas de lodo es riesgoso porque afecta el agarre y la capacidad de frenado del vehículo. Así que es mejor no arriesgarse.

En breve, Si vienes de un camino de tierra Porque estabas en el campo después de una fuerte lluvia, Mejor ve primero al lavado de autos.