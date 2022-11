Niko Fedenko murió, tenía 89 años – Corriere.it

De Redacción en línea

El cantautor y compositor falleció esta noche en Roma a los 89 años Niko Fedenko. La noticia le fue confirmada a Adnkronos por su esposa, Annamaria, y su hija, Gwendalina. Domenico Colarossi nació en Roma el 24 de enero de 1933. Brillante cantautor desde el principio, Fidenco alcanzó el éxito en la década de 1960, con canciones extraídas de bandas sonoras, ante todo. que cielo (en italiano Up in the sky), de la película Dolphins de Francesco Maselli, pero sobre todo con la canción atado a un grano de arenaconsiderado el primer éxito de verano en la historia de la música italiana.

En 1939, a la edad de seis años, Fedenko se mudó con su familia a Asmara, Eritrea, donde permaneció hasta 1949. En 1960, ya estaba en estable de la RCA italiana en Roma, donde se presentó anteriormente Franco MiliciSobre todo como autor. El director artístico Enzo Miccucci también encuentra interesante su voz. Y cuando el director Francesco Maselli busca una canción para su película delfinesMiccucci le presenta una canción inédita, What a Heaven, compuesta por el maestro Giovanni Fusco.

El espécimen fue excavado por un joven. pequeño tony, de Hijo de Fosco y Fedenko. Pero es precisamente esto último lo que favorece la producción. La discográfica no se lo esperaba al principio. Publicación De la pieza 45 rollos, pero la presión de comerciantes y mayoristas, por Peticiones audiencia (la película fue recibida muy positivamente en los cines), empujar a la discográfica no solo a marcar la versión en inglés, sino también a acelerar el regreso de Fidenco a sala de grabado Para grabar en la misma pista de acompañamiento orquestal no versión italiana In Heaven se colocará en la cara B a 45 rpm que se ha mantenido desde el 31 de diciembre de 1960 En la parte superior arreglar Cuatro semanas. READ Orita Berti acosa sin piedad: 'No lo puedo creer'

Después de What a sky Fidenco graba otras canciones en inglés e italiano tomadas de Banda sonora De éxitos de taquilla como: La misma vieja línea de la película la chica de la bolsa con Claudia Cardinale; El mundo de Suzy Wong de la película del mismo nombre con William Holden que alcanzó el número 1 durante cinco semanas en 1961; éxodode la película con Paul Newman; Rió Luna de Desayuno con diamantes con Audrey Hepburn; El hombre que no podía ser amado de la película del mismo nombre con Jorge Peppard Y una mujer en el mundo de la película. mujeres en el mundo.

Sus éxitos no se detienen ahí. Banda sonora. A mediados de la década de 1960, Fidenco compiló una serie de Las mejores canciones En el ranking: Contigo en la playa (segundo puesto en Un disco per l’estate 1964), Si me pierdes, Cómo nace el amor, A casa di Irene, Deseo de bailar (finalista en Un disco per l’estate 1965 ), Gota de Mar, No es cierto, todas las personas, pero sobre todo atado a un grano de arena (1961), considerado el primer ejemplo de eslogan de verano Italiano en la historia, con 14 semanas de permanencia en lo más alto del desfile, primer overrun de 45 rpm en Italia millón de copias vendidas (hasta llegar al millón y medio).

En 1966, Fidenco dejó RCA para mudarse a procesión Pero, a partir de ahora popularidad sujeto a uno reverenciaPese a su participación, su única participación en el Festival de Sanremo en la edición de 1967 se recuerda sobre todo por la tragedia la muerte De Luigi Tenko. La cantante que presenta la canción firmada por gianni mica ma piano (para cada estado de vigilia) emparejada con Cuota, no consigue entrar en la final. Después de minimizar por sí solo Discos popFidenco ha vuelto para cuidarse de nuevo Banda sonoraY el

Componer para el llamado cine de género a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, empezando por espagueti occidental (Primera banda sonora de A la sombra de un potro) para el llamado explotación sexual Como la extraña ley del dr. Menga (1971), La niña (1975) y la serie de culto Emanuelle, también asistióhorror Para la película de 1980 Zombie Holocaust and the Transiciones Joe D’Amato Holocausto Porno. READ Horóscopo de Artemisa para noviembre 2022: Aquí tienes las predicciones de todos los signos

El único álbum pop producido en esta década. Mi verano con Cinzia, lanzado en 1970 en el sello Ri-Fi. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, A. Popularidad inesperada Entre el público más joven, también en términos de ventas, gracias a las muchas abreviaturas grabadas para almas Japonés, fenómeno personalizado televisión de esa época. El corto de Don Chuck Castoro logró vender más de cuatrocientas mil copias, volviendo a colocar a Fidenco en las listas de éxitos. En esta década también volvió a grabar discos pop como My Mania de 1981 y Direction Prohibited de 1989.

En la década 1984-1994 con colegas Ricardo del TurcoY el jimmy fontana Y el Juan MicaFidenco de vida a súper 4sun cuarteto en el que volvió a proponer canciones extraídas del repertorio reorganizado de los años 60 del clave modernacon el que lanzó tres álbumes de éxito comercial moderado. En 2007 actuó en vivo como parte de Lucca Comics & Games, canto directo alguien Banda sonora Y el abreviaturas De Tarifa convertirse en un culto. Inmediatamente después de este renacimiento, en 2019 el sello Siglandia publicó una recopilación de todas las siglas en dibujos animados Desde Fidenco Edición remasterizada Y el Limitadopara compensar la ausencia de dichas grabaciones en el mercado discográfico, incluidas las grabaciones digitales.