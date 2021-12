Noticias – SOS Fanta

Han pasado dos días desde el final de la última jornada de la Serie A y hay actualizaciones sobre los lesionados, no solo Ibrahimovic y Djuricic. Esta es la noticia de Nochebuena.

🟢 Djuric: «Por eso me fui y cuando regrese»

peregrinos La Roma, José Mourinho y los entrenadores de Fantasia esperan a Lorenzo con los brazos abiertos peregrinos. El Capitán Gilurusi se está recuperando, ya que su viaje comienza desde Dubai, donde aterrizó el lunes pasado, con un fisioterapeuta personal (más su familia). Y así Corriere dello Sport A su regreso: “Pellegrini volverá a Roma inmediatamente después de Navidad, y el día 27 estará en Trigoria para empezar a entrenar solo, tres días antes que el resto del equipo: El objetivo es estar en lo más alto para retomar el campeonato el 6 de enero ante el Milán. El personal médico de la Roma normalmente controlará el progreso físico del jugador, que aprovechará el descanso para hacer mini preparativos. La esperanza, además de solucionar la lesión muscular que detuvo a Pellegrini en los primeros minutos del partido contra el Torino, es restablecer el equilibrio adecuado para prevenir otras lesiones ”, afirma el informe.

Morel – Luis Morel No está seguro de quedarse en Atalanta en el futuro. Después de una gran temporada (el año pasado), comenzó este año con el freno de mano puesto, gracias también a varios problemas físicos. y el Mensajero de Bérgamo Habla de su futuro hoy: «Para Muriel se ha confirmado la intención de despedida, aunque ha jugado más en las últimas semanas, pero sin convencer. También hay que comprobar su estado», según recoge el diario. Difícil en enero, probablemente en junio.

Cristo – La verdad sobre el caso de Mimo crichito. Como se reveló hoy Siglo 19, «el El malestar de la pantorrilla causó cierta alarma, pero la semana de vacaciones llega justo a tiempo.. Y Mimmo Criscito puede tomarse un descanso de Grifo, que está esperando a su hija que se espera que nazca estos días ”. El defensa espera tener a Shevchenko a su disposición de forma regular tras el inicio de la segunda parte.

Bolonia – Podría cambiarlo todo por Ricardo Ursolini En el mes de enero. Tras el gol ante el Sassuolo, el extremo está listo para jugar de forma más consistente en el nuevo año. Hablando de eso hoy en Corriere dello Sport, que también está evaluando el estado de los lesionados: «A partir del próximo jueves, Mihajlovic empezará a pensar en el partido de vuelta contra el Inter. Se puede confirmar que Orsolini es el segundo delantero, sobre todo después de que Barrow fuera convocado con Gambia. Pero todo debe ser decidido. Luego está escenario mi De Silvestri Llegó al desafío de Reggio Emilia con una pequeña molestia muscular. El resto de estos días será la mejor medicina para prepararse para la recuperación. Incluso Bonifazi, que salió con convulsiones del campo, estaría disponible de inmediato ”, leemos.

Verona ¿Quién puede regresar y quién no puede volver a casa? Verona Después de las vacaciones de Navidad. Está evaluando el estado de los lesionados hoy Mensajero de Verona: «Para el partido contra Spezia, se deben evaluar los posibles casos de recuperación de Corey Gunther e Nicola kalink. La situación será más clara para ambos tras el descanso, lo mismo pasa con Antonin Barak. El jugador checo ni siquiera fue convocado para el partido contra la Fiorentina. Sufre de constantes molestias en la espalda. Barak fue suspendido para el partido contra el Venecia, y en este caso no era empleado por el síndrome gripal, y luego aparecieron otras enfermedades, que aún no se han resuelto ”, como leemos. Los entrenadores del Fantasy lo esperan en el segunda mitad, según reveló el propio jugador.

🔴 Milán, resultado de los controles de Ibrahimovic

Milán – el Milán Encontrará a Zlatan Ibrahimovic contra la Roma pero no solo. Me gusta Corriere della Sera Hoy se espera la vuelta de otro importante rossoneri durante este parón. «Ibra volverá, Liao, Rebek y Calabria también regresarán: Milán poco a poco va recuperando las piezas ”, se lee hoy en el diario Los tres jugadores tienen lesiones musculares y se han curado casi por completo.

Milinkovic Lazio niega supuesta enemistad con Maurizio Sarri Serge Milinkovic-Savic. Incluso el jugador, explicado por desmentir estos rumores, se acercó una vez más al Manchester United y al Paris Saint-Germain: un récord que se lleva años cumpliendo, pero sin negociaciones. exactamente al contrario. en Enero Shawish Ciertamente no desaparecerá.

Mertens – Todavía está discutiendo cambiar Drees. Mertens En el minuto 45 del desafío, luego perdió ante Spezia. Hay mucho de qué hablar en Nápoles y hoy. Corriere dello Sport Trató de explicar lo sucedido, volvió a apretar el botón y reveló un nuevo detalle de la misión: «Esta noche con Spezia, la ganadora de Maradona por segunda temporada consecutiva y a estas alturas una especie de tabú para los azzurri, ha De la escena del brindis navideño sugerida por De Laurentiis después del partido: lo intenta El jefe anima a todos e invita a Mertens, capitán del día y símbolo del grupo, a abrir la botella, pero es un lugar conveniente para quedarse en su asientos. Está enojado por reemplazar a Betania, que Spalletti decidió al final de la primera mitadBasta discutirlo cortésmente con el entrenador durante la primera parte, y para traerlo necesita a Ghulam y sus compañeros. Feliz Navidad a todos: Hola, ok y luego el equipo de cazziatone con todos los adornos firmados por glam como en marzo en Mapei, después de 3-3 atrapados en el último segundo con Sassuolo. Todo el mundo está fuera y fuera: “No podemos perder partidos como este: ¡somos el Napoli! Eso es culpa nuestra ”. El regaño de Faouzi a sus compañeros después de Spezia nos hace pensar: está a punto de terminar y hasta ahora solo ha jugado 14 minutos entre Bolonia, Lazio, Milán y Spezia, pero cuando necesita escuchar es primero: una sensación de perteneciente a la dirección seria. También Mertens se hizo oír en el intervalo Partido del miércoles: averigüe que será reemplazado y pregúntele a Spalletti por qué y cómo vive. Sin dramatismo, por el amor de Dios, pero claro tras la descalificación con el Milan y la broma irónica que el propio Dries firmó tras el Milan – «Es un muy buen entrenador aunque a veces tome decisiones extrañas» -, No es absurdo hablar de una situación espinosa, al menos. Si no es un caso pequeño‘, ha sido leido.