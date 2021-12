Borian, la gran pesadilla volverá esta vez. Hay una fecha »ILMETEO.it

Clima: Borian, esta vez viene la gran pesadilla. Hay historia

¿Borian o Boran? Veamos si llega y cuando Pronto revelaremos si Boryan el Puran Pero qué dices si lo prefieres, como hemos explicado en varias ocasiones, ya que nuestro idioma se deriva del griego y luego del latín (y no del ruso), y dado que en el griego antiguo encontramos la palabra Boreas por la cual convertir en eu de yi, El paso a Buria (n) o Buriana es inmediato, tanto que en muchos dialectos italianos la palabra Buriana sigue refiriéndose precisamente a Boryan. Otras palabras idiomáticas que puedan estar directamente relacionadas con el ruso deben ser rechazadas, si cualquier cosa en contrario, es claro que la palabra rusa buran deriva de la misma raíz común griega e indoeuropea, pero con cambios derivados del uso de un idioma. que no sea italiano.

Sin embargo, en términos de clima, el «gran pesadilla‘Borian puede ser desenfrenado En el invierno italiano También en los próximos meses, aunque las estadísticas prefieren que sea protagonista una vez cada 5/6 años.

Evaluemos la situación para una mejor comprensión. qué es esto Y si hay uno datos Donde corremos el riesgo de tener que lidiar con ese evento meteorológico en particular.

el viento frío borian que sopla sobre los pantanos interminables de Siberia durante el invierno y las llanuras kazajas hacia los Urales o las llanuras sármatas de la Rusia europea. Algunas veces ráfagas de viento Desde el viento puede llegar 100 km / h acompañados de tormentas de nieve que provocan una fuerte disminución de la visibilidad Aumenta notablemente la sensibilidad al frío. La característica principal es que es una corriente de aire helado porque proviene de una zona donde hay una «película fría», es decir. Una capa de aire extremadamente fría y pesada cerca del suelo. Y no más de 1000/2000 metros. Este evento en particular generalmente permanece confinado a Rusia o a la mayor parte de Europa del Este, sin embargo, En algunos casos también puede aparecer en Italia. Por ejemplo, recordamos los de 1996, 2006, 2012 y finalmente febrero / marzo de 2018.

Pero, ¿qué está causando estas olas de escarcha?? Debes encontrar la razón arriba Polo Norte Donde entre enero y febrero, cada 5/6 años hay una sorpresa estratificado. Con este término, en meteorología, nos referimos al término anómalo e intenso calefacción Desde estratosfera terrestre, por encima de la región ártica, con el fin también 30 ° C en unos días. Este calentamiento, una vez activado, tiende a expandirse gradualmente hacia la troposfera superior, literalmente dividiéndose vórtice polar.

Esto ya ha ocurrido en el pasado y por ello somos muy conscientes de que los bordes del propio vórtice pueden descender en latitud, provocando fuertes olas de heladas que llegan hasta la cuenca mediterránea. A pesar de las estadísticas de que este fenómeno no se repetirá este año (el último fue en realidad hace solo 4 años), algunos indicadores se están inclinando hacia un posible colapso del vórtice en el nuevo año.

Seguiremos la situación durante los próximos meses, ya que no se pueden descartar fenómenos meteorológicos extremos como heladas y nevadas. Entre enero y febrero de 2022.

El notorio Borian de 2012