Noticias Siner Kotov en Roland Garros

Sinner, Arnaldi y Cocciarito: Italia “derrota a Rusia” 3-0

Italia vence a Rusia 3-0 Triple gran éxito: Elizabeth primero coccirito Contra Lyudmila Samsonova y luego Matteo Arnaldi Contra Andrey Rublev y finalmente Yannick kafir Contra Pavel Kotov. Los tres italianos en Roland Garros llegaron a octavos de finalCon jazmín paolini Y, sobre todo, Lorenzo Musetti que mañana podría incorporarse a la lista de espera. Si Musetti lo hace, garantizará que el italiano ocupe el puesto número 1 del mundo por primera vez en la historia. A la espera de que llegue ese día, Sinner sigue aplastando a sus oponentes: hoy, después de Eubanks y Gasquet, le toca el turno al ruso Kotov, derrotado por 6-4 un mes después de hacer lo propio en Madrid, pero en un partido tras el que Sinner anunció problemas en la cadera.

​

Al menos verlo moverse en el campo, Todo parece haber quedado atrás: el curvilíneo, elegante pero muy agresivo Yannick Se llevó el partido tomándose descansos, uno por cada set. Kotov con su madre en la grada esta vez sin cambiar de raquetacontrol excesivo (Una escena muy tierna de los últimos días, que se volvió viral en las redes sociales), hizo lo mejor que pudo, pero en las largas marchas fue una de las otras víctimas de las garras de Sinner. Los balones cortos jugados a gran velocidad sonaron como un grito de auxilio de un barco que se hunde: Pero Yannick sólo recibió un punto de quiebre en el 3-2 del segundo set. A su favor. Ahora, en una zona del marcador donde los mejores cabezas de serie que lo encabezaban (la chilena Nicola Jarry, finalista en Roma, y ​​el argentino Sebastián) han quedado eliminados. Bayes) El desafío individual entre el austriaco Sebastian Offner y el acróbata francés Corentin Moute.

​

“El partido fue muy diferente al de Madrid – palabras del héroe desde Sesto -. Me divertí mucho y también agradezco al público de la Philippe Chatrier (entre ellos, ya no oculto, también estaba mi nueva compañera Anna Kalinskaya, Sr. Dr.Es entrevistado en la cancha por el ex tenista Fabrice Santoro, que jugaba de derecha y de revés con ambas manos. Le hace preguntas extrañas, una de las cuales es sobre… Diferentes condiciones meteorológicas en estos tres primeros partidos. Sinner jugó uno contra Suzanne Lenglen (menos corpulenta que la central), otro por la noche y otro durante el día con el techo puesto, ya que la lluvia no da señales de amainar: “Tengo ocho raquetas en el bolso – admite Yannick —, pero no cambio la tensión, de lo contrario pensaría demasiado en ello. Sólo en Madrid dimos un paso adelante».

Otro tema que tocó Santoro fue el esquí: “Sí, es tradición patinar en Navidad y pasado, pero tengo que tener mucho cuidado. «El tenis es definitivamente la prioridad, pero el esquí lo llevo en la sangre».

Pregunta final de la entrevista, sobre moda: “Ellos (las marcas que patrocinas, Sr. Dr.) Me dan cosas para ponerme y me las pongo, “Intento lucir lo mejor posible: a veces lo consigo, a veces menos”.Pero el papel del héroe le sienta perfectamente.