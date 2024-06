Houston, Podcast de MediaEnav

Todo comienza con retraso. Un retraso de unos segundos en el horario. Tensión que no sube. Presión que no cambia. La temperatura no baja. Una pequeña telemetría que estaba destinada a convertirse Uno En cambio, allí estaba él, en la pantalla, ante los ojos cada vez más asustados de docenas de ingenieros y científicos, todavía clavados en esa maldita cosa. cero. Ingenieros y científicos como usted, que juegan el significado de los últimos diez o quince años de trabajo en esta parte. Aún no sabes por qué, tal vez lo descubras en unos meses, tal vez nunca. Sólo sabes que allí, a pocos metros, fuera de la sala de control, te esperan la prensa y la televisión. Lo último que quieres hacer en el mundo es abrir esa puerta, con el círculo de luces y micrófonos cerrándose a tu alrededor, para anunciar: Tenemos un problema. Un problema a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

Son situaciones como esta de las que está hablando. houstonpodcast de Inv promedio Diseñado y creado por Valentina Guglielmo. Un podcast sobre los momentos difíciles, crisis y fracasos que afrontan las misiones espaciales, especialmente las relacionadas con la investigación científica. Si es normal que un periódico publique reportajes sobre cosas que no salieron como les hubiera gustado, entonces para nosotros, Enaf, un organismo de investigación dedicado a la astrofísica, el asunto es un poco más complicado: muchos ya dudan del beneficio de nuestras investigaciones. , si destacamos también Los que terminaron mal…un miedo comprensible. Sin embargo, así es como funciona la ciencia. No encadena éxito tras éxito, al contrario: es una serie agotadora de acontecimientos inesperados que afrontar, problemas que resolver -a menudo improvisados- y decepciones que superar. La exploración espacial es eso a la enésima potencia. La última frontera hacia lo desconocido, elegida no porque sea fácil sino porque es difícil, lleva la tecnología hasta la frontera y más allá: el error y la disrupción están inevitablemente a la vuelta de la esquina. Así es como queremos decirlo, con todas sus dudas, dificultades, derrotas y emociones. Y así lo cuenta houston.

“Nunca me había acercado al mundo de la exploración espacial desde el punto de vista de la ingeniería. Nunca había visto una sala de control, ni me había atrevido a utilizar un telescopio con fines científicos. houston “Me abrió un mundo”, dice Valentina Guglielmo, editora jefe de la revista. Inv promedio Y ya autor de otro podcast, Como si no hubiera un mañana. “Guiándome, paso a paso, primero a través de las páginas de sus libros y luego a través de los pasillos y oficinas del centro de control de Darmstadt, estaba Paolo Ferri, sin quien este podcast no habría sido posible. Espero que quienes escuchen queden impresionados por estas historias como me impresionaron a mí, debido a la complejidad de los desafíos que cuentan y la humanidad de las reacciones que tiñen. La exploración espacial es elegancia, armonía, complejidad y lo inesperado: gracias a David Coro Borja por poder ponerlo todo dentro del logo de Houston”.

de aquí en adelante houston puedes escucharlo Pódcast de Appleen Spotify Ven aquí YouTubeasí como en el nuevo Un poco Inv promedio Diseñado para podcasts. Para tentarlo a seguirlo y suscribirse, no nos limitamos a un aperitivo, le ofrecemos inmediatamente una colección de cinco episodios: Beagle 2, Schiaparelli, los fracasos marcianos de la NASA de finales de los años 1990, Rosetta y Philae. Luego, a partir de julio, un nuevo episodio cada mes. Escúchalos, compártelos, cuéntanos qué te parece.

