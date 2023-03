Nos hemos convertido en extraños – Corriere.it

Gran amor, como un amor de cuento de hadas. Proyectos de vida compartidos. El deseo de casarse y tener hijos, que se sumarían a los dos hijos que tuvo de su exmarido. Entonces un (mal) día se miraron y nunca más se encontraron. Se han convertido en dos extraños. O al menos eso asegura Manila Nazzaro, cuando habla de su relación con Lorenzo Amoroso, que terminó a los dos meses de seis. Fue ella quien decidió cortarle el paso: cuando me di cuenta de que estaba luchando solo, lo que imaginaba con Lorenzo no se haría realidad. La relación terminó y éramos extraños en casa”, dice la ex Miss Italia a “Verissimo”, rastreando los motivos que la impulsaron a despedirse del ex futbolista.

«Después de meses de discusiones, también iniciadas por razones triviales, miré a mi alrededor y ya no me encontré aliado con Lorenzo. La planificación nunca ha sido más común, desde un paseo juntos hasta un gran proyecto de boda. Traté de entender qué estaba mal, las formas en que nos comunicamos ya no eran las correctas y su tensión se debía a que él también sentía que yo estaba distante". Anunciada hace más de un año, la boda nunca se llevó a cabo, y esto, combinado con los compromisos laborales de cada uno que a menudo dificultaban poder dedicar tiempo solo para ellos, finalmente pasó factura a la relación. Mi gran proyecto no fue aceptado. Tal vez yo no era la mujer perfecta para él. Ya no siento su aprecio, cuidado y dulzura que nos unió en un principio", continuó Nazzaro, quien ahora dice que está decidida a recuperar mi vida, aunque me duela pensar en tener que empezar de nuevo, pero Quiero ser optimista y quiero intentar ser feliz".

No hay contraproducentes con Amoruso. Por ahora. “Trató de recuperarme, pero ahora no es el momento. Esto no es justo para ninguno de los dos. Soy muy duro y cuando llego a un punto, es el punto de no retorno”. Además del difícil momento personal, la ex Jevina también tuvo que enfrentar problemas de salud. «Después de una mamografía, me rompieron una prótesis. La silicona me dio una infección. Tuve que operarme y eso es todo con la situación de Lorenzo. Tuve que enfrentar decisiones, pero no estaba preparado físicamente.