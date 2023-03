El BCE y Lagarde dan marcha atrás en los tipos de interés: «Detengan las subidas»

El Banco Central Europeo detuvo las continuas subidas de tipos de interés para contrarrestar la inflación. Así lo ha anunciado la propia Christine Lagarde, presidenta del Instituto de Frankfurt, hablando en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo: “En la declaración de clausura del Consejo de Gobierno del BCE, la semana pasada, no repetimos el compromiso de seguir aumentando en tipos de forma continua.Ante la incertidumbre que se avecinaba en el horizonte y las tensiones en los mercados, era claramente razonable no seguir adelante, y relacionar las siguientes opciones con la llegada de nuevos datos.Dada la tasa de inflación actual y nuestra meta de inflación del 2%, un aumento de 50 puntos base era una decisión fuerte que había que tomar, pero era razonable No indicar cuáles podrían ser las decisiones futuras Si solo nos hubiéramos basado en el escenario base neto del actual tensiones, habríamos indicado la necesidad de nuevas subidas pero ante la incertidumbre, esta no fue la decisión correcta. No dije -precisa Lagarde- que la subida de precios no será estática en el futuro, dije que el próximo las decisiones se basarán en los datos.

Después de importantes críticas, en particular de Italia, el BCE se está tomando un período de reflexión para evaluar las contramedidas económicas correctas: «Se espera que la inflación permanezca demasiado alta durante mucho tiempo. El alto nivel de incertidumbre refuerza la importancia de un enfoque basado en datos para nuestras decisiones sobre tipos de interés». como enfatizó Lagarde, nuestra principal herramienta para determinar la dirección de la política monetaria».