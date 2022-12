Nochevieja, novedades interesantes aparecen concretamente en Nochevieja y principios de 2023; Te lo revelamos »ILMETEO.it

Clima: Nochevieja, surgen noticias emocionantes en Nochevieja y principios de 2023; Te lo revelamos

Primer avance en Nochevieja / NocheviejaLa última actualización mostró una interesante novedaddel que os mostramos las primeras proyecciones y mapas, En la última parte de 2022. En nuestra oferta especial de Nochevieja y Año Nuevo queremos revelarteanomalía Puede acompañarnos en el viaje hacia 2023.

Para entender la evolución esperada a medio y largo plazo, debemos, como es habitual, extender la mirada a todo el tablero europeo, y es allí donde se desplazan las grandes figuras atmosféricas que provocan el clima durante varios días hasta nuestro país.

Bueno, como muestra el mapa a continuación, específicamente en referencia a los últimos días del año, parece un gran día. Alta estructura anti-remolino de África Puede extenderse sobre gran parte de la cuenca mediterránea. Reforzando la lucha contra el ciclón africano hacia Italia

Y aquí L’anomalía. Generalmente, este número meteorológico nos acompaña durante el verano, pero este año decidió pasarse y logró subir de latitud. En lo que debería ser la época más fría del año.

Sin embargo, como suele suceder durante la estación fría, el estancamiento de la atmósfera provocado por el anticiclón a Estancamiento de aire en las capas inferiores.Y el especie en Valpadanalo que llevó a la formación de niebla o nubes bajas y temperaturas que se mantienen muy frías incluso durante el día. Por lo tanto, no se excluye que se forme niebla en las llanuras del norte y en las regiones interiores del centro. No tener ventilación durante días y días conduciría al estancamiento materiales contaminados Los cuales, sobre todo, debido a la alta presión, quedarán “aplastados” en las capas bajas de la atmósfera, traduciéndose muchas veces en malos estándares ambientales, con graves repercusiones para nuestra salud (enfermedades respiratorias, etc.).

Sin embargo, en el centro del sur y en las dos islas principales, si todo está confirmado, es razonable esperar una lápida Decidió instalarse en el frente meteorológico. con Los valores térmicos alcanzan unos 20°C durante el día.

Evidentemente, dada la distancia temporal Hacemos un llamado a la precaución. Las perspectivas pueden cambiar de una forma u otra.