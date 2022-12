Adiós, Sinisa Mihajlovic. «Papá es mi superhéroe, tengo el corazón roto» – Fútbol

Sinisa Mihajlovic ha muertotenia 53 años. a La muerte «injusta e inapropiada», la familia escribió: «Su esposa Ariana, con sus hijos Viktoria, Virginia, Miroslav, Dušan y Nicholas, su nieta Violante, su madre Vikoria y su hermano Drazen, lloran con tristeza la injusta y prematura muerte de su esposo, padre, hijo y hermano ideal, Siniza Mihailović. .»

«Mi corazón está roto hoy, roto. Mi alma está aún peor y no puedo seguir hablando de mi superhéroe, para mí mi papá, para ti Sinisa Mihajlovic. Me duele mucho». como el Virginia Mihajlovic Habla de su padre, quien falleció ayer a los 53 años, en un mensaje en Instagram. «Es un papá duro. Es duro. En este momento de inmenso sufrimiento, solo necesito tu abrazo. No cualquier abrazo, el tuyo. Mezclado con tu perfume, que como tu espíritu, se quedó en mí». Y todos los que te conocen saben a lo que me refiero”. Su hermana, Victoria, publica unos versos de un poema de Montale.

“Es imposible aceptar todo esto pero encuentro -continúa Virginia Post- fuerza en el inmenso amor que me has dado en estos años de vida juntos, tan fuerte que me acompañará el resto de mis días”. «Habiendo descubierto tu destino, te agradezco que hayas estado conmigo todos estos años, que me hayas dado todo, todo lo que un padre puede dar a una hija, y aún más que eso. Me amaste tanto, con todo tu podrías protegerme de todo, de todos y de todo Algo. Yo era demasiado. Demasiado para mí. Demasiado para nosotros. Demasiado para todos». En cambio, su hermana Viktorija publica algunos versos de un poema de Montale. «Bajé, te di mis brazos, un millón de pasos» y continúa: «Te amo con todo mi corazón, papá, un alma pura y rara, el orgullo de mi vida, mi héroe, mi gran amor. Donde quiera que estés , sé cómo amas incluso allí».

«Un hombre único, un extraordinario profesional, disponible y bueno para todos – continúa el comunicado de la familia Mihajlovic – luchó con valentía contra una terrible enfermedad. Agradecemos a los médicos y enfermeras que lo han seguido a lo largo de los años, con amor y respeto y en particular la Dra. Francesca Bonifazzi, el Dr. Antonio Corti y el Profesor Alessandro Rambaldi y el Dr. Luca Marchetti. Sinisa siempre estará con nosotros. Vivo con todo el amor que nos has dado».

“Este es un día que nunca quise vivir, porque perdí a un amigo con el que había compartido casi 30 años de mi vida, dentro y fuera de la cancha”: Así Roberto Manciniy amiga, compañera y entrenadora, Sinisa Mihajlović. “No es justo -dijo el seleccionador de Italia- que una enfermedad tan terrible haya condenado a un chico de 53 años, que luchó como un león hasta el último minuto, como solía hacer en el campo. Es que Sinisa siempre estará estar a mi lado, aunque ella no regrese Existe, como lo hice en Génova, Roma y Milán y luego también cuando tomamos caminos diferentes.

Luché como un león en la cancha y en la vida – escribió el primer ministro en Twitter, georgia meloni -. Has dado ejemplo y dado coraje a muchos que se enfrentan a la enfermedad. Te han calificado como un sargento de hierro, has demostrado que tienes un gran corazón. Eres y siempre serás una ganadora para Dios, Sinisa Mihajlovic”.

«Gran hombre, gran luchador», tuiteó el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Antonio Tajani. «Icono del fútbol y la vida» para la liga liga.

El dirigente de M5s escribió: «Nos marchamos de Sinisa Mihajlovic, no sin pasar también por este difícil partido. Es un excelente deportista y un gran deportista, al que todo aficionado al fútbol echará de menos. Mi más sentido pésame para su familia». jose conti. “No quiero creerlo, es el mensaje del Viceprimer Ministro y Líder de la Liga, Mateo Salvini Maldita enfermedad. Sinisa viaja segura, una campeona dentro y fuera de la cancha. Te extrañaremos muchísimo.» Me he enterado con sincero y profundo dolor del fallecimiento de Sinisa Mihajlović, un gran atleta y luchador empedernido, pero sobre todo un verdadero hombre que siempre enfrentó la enfermedad de frente – así en un memorando al Presidente del Senado, Ignacio Larosa -. Los tiros libres, las piedras en el campo y la franqueza hilarante frente a las cámaras: guardaremos muchos recuerdos de él. Mi más sentido pésame a la familia. «Hola señor. Gracias por el coraje que nos enseñó y por la fuerza que nos ha transmitido. Una idea que pasó a su familia, una idea para los que luchan contra la leucemia. Y un oración», es el mensaje que el líder de la FIFA Italia está difundiendo en las redes sociales, Mateo Renzi. «Sinisa Mihajlovic fue una gran futbolista y entrenadora con gran capacidad, seriedad y talento – es el mensaje difundido en las redes sociales de Silvio Berlusconi -. Al involucrarse con Milano, incluso antes de que se convirtiera en un profesional ejemplar, se hizo apreciar y admirar como hombre. Luego lo atacó una grave enfermedad pero siempre trabajaba, siempre sonreía y siempre mostraba una gran voluntad de vivir. Verdaderamente un hombre, un profesional raro, que todos extrañarán. A su esposa, hijos y todos sus seres queridos le doy mi más sentido pésame y un afectuoso abrazo”. Tristezas. similares. respeto. Déjanos genial. #ciaoSinisa #Mihajlovic, Secretario del Partido Demócrata escribió, Enrico Letta.

“Adiós, Sinisa Mihajlovic”, escribe Génova -. Nos unimos al dolor de su familia y compartimos el consuelo del fútbol italiano”. florentino, a través de sus redes sociales, le dedicó una idea a Sinisa Mihajlović. «Rip Sinisa». Fiorentina lamenta la muerte de Sinisa Mihajlovic y se reúne alrededor de su familia y seres queridos”. Entrenó al técnico serbio en Florencia en la temporada 2010-11, cuando sucedió a Cesare Prandelli. En su primer año en Viola, terminó noveno, confirmado por Andrea Della Valle la temporada siguiente.​ Mihajlović fue despedido el 7 de noviembre de 2011 tras la derrota ante el Chievo. “El cielo ha adquirido otra leyenda. Te vamos a extrañar mucho, Sinisa”: es el mensaje de condolencia del Milan.

Un largo mensaje en la web del club para recordar a Mihajlović: así ha querido homenajear la Sampdoria a «un hombre verdadero y valiente, una auténtica leyenda que nunca olvidaremos». Hubo una relación muy estrecha entre Sinisa y el club ligur: primero como futbolista de 1994 a 1998 con más de 100 partidos y luego como entrenador de 2013 a 2015. La Sampdoria le recordó a Sinisa algunos destellos de su experiencia con Dorian en los dos momentos. de jugador y luego entrenador en su regreso al banquillo masculino Kennedy, ganando luego los dos derbis con el Génova gracias a Gabbiadini y Maxi López. Mucho dolor para todo el entorno blucerchiato con el más sentido pésame del presidente Marco Lana y de todo el club a la familia Sinisa.

La Lazio lamenta la muerte de Sinisa Mihajlovic: la gran Lazio – y por lo tanto la presidenta de Lazio, Claudio Lotito Un guerrero en el campo y en la vida. Su coraje en el campo solo fue superado por el que mostró frente a una enfermedad grave, que no debilitó su espíritu y nervio”. Quedará en la historia de la Lazio una huella imborrable de este luchador de gran corazón, no solo por ser campeón de Italia, sino por el mensaje de esperanza ante las dificultades que supo representar hasta el último momento. de su vida. Lo recordaremos como se merece con los abrazos interminables de su equipo y su gente. Nuestras más sentidas condolencias a la familia”.

«Nadie está nunca dispuesto a despedirse de un compañero de viaje. Parece que el tiempo fue tan corto y ya desapareció, solo un recuerdo. Es difícil despedirse para siempre de Sinisa Mihajlovic. Es doloroso, injusto y muy triste»: así Enterrar Recuerda a Sinisa Mihajlovic, ex futbolista y entrenador asistente de Roberto Mancini en los nerazzurri. «Primero un adversario en el campo, luego para los nerazzurri, como jugador y segundo entrenador. Luego, de nuevo enfrentados, en el banquillo de los rivales. Siempre fiel a sí mismo: en su determinación y su comportamiento, en el orgullo y la seriedad». dijo el club en su propio sitio web. “Carácter y confianza se transmitió a sus jugadores, luchadores dentro y fuera del campo, cuando le tocó asumir el reto más difícil y más importante, el reto contra la enfermedad, que enfrentó en Sinisa: las ganas de vivir, de luchar. Sinisa en el camino con un mensaje que ha llegado y permanecerá en el corazón de todos los aficionados al fútbol, ​​al deporte y a la vida. «FC Internazionale Milano, su presidente Stephen Zhang, el vicepresidente Javier Zanetti, los directores generales Alessandro Antonello y Giuseppe Marotta, el entrenador Simone Inzaghi y su personal, los jugadores y el mundo entero comparten sus condolencias por la muerte de Sinisa Mihajlovic. Recordándolo, abrazan a sus familiares», concluye el Inter.

«allá Roma Lamenta la muerte de Mihailović y se une a la angustia de la familia. Hola Sinisa”, escribe en Twitter al club giallorossi, su jugadora de 1992 a 1994 con un total de 54 partidos y un gol.atlanta Haddad se unió al mundo del fútbol. «Descansa en paz, Sinisa», se lee en un tuit del perfil oficial del club de Bérgamo. “Hola Sinisa, te vamos a extrañar mucho”: Así es Turín Quiso despedirse de Mihajlovic, entrenador granada desde 2016 hasta enero de 2018. “Primero como futbolista, luego como entrenador, deja una huella imborrable en todos los que han tenido la fortuna de conocerlo y por ello apreciarlo”, se lee. funcionario del club en Via Arcivescovado: «Es imposible no quererlo: ha sido un gran luchador con un carácter fuerte y resolutivo, pero con un corazón bondadoso y generoso como pocos. Una intrépida profesionalidad y calidad que siempre expresó en todas sus iniciativas, dentro y fuera del campo, hasta el final».

«Hola amigo, te voy a extrañar»: con esas palabras y una foto de Instagram en blanco y negro que los muestra juntos, francesco totti Expresa sus condolencias por la muerte de Sinisa Mihailović. Fue el propio campeón serbio quien le sugirió al entonces entrenador de la Roma, Vujadin Boskov, que permitiera al «niño» que estaba en el banquillo entrar al campo durante el partido de la Roma en Brescia el 28 de marzo de 1993. Reemplazó a Totti Rizzitelli e hizo el título de la Serie A. por primera vez.

los presidente de la fifaGianni Infantino dice que está «profundamente entristecido por la muerte de Sinisa Mihajlovic, una de las jugadoras y entrenadoras de fútbol más famosas de Serbia». «En el campo, sus tiros libres encarnaron una pasión y dedicación a la belleza del juego que dejaron una huella indeleble en el mundo del deporte, y su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. Nuestro más sentido pésame para su familia y seres queridos durante este momento difícil”.