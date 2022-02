No vale la pena después de tantos años.

Falta poco para que «Made in Sud» vuelva a la televisión. El programa de comedia que se transmite en Rai Due probablemente hará compañía a los fans desde finales de marzo o principios de abril. Fue escrito por TVBlog, asegurando que todo está casi listo y que en estos días estamos discutiendo qué bandas y presentadores tomará Stefano Di Martino. El ex bailarín de Torre Annunziata ha sido confirmado como el rostro principal y ahora parece ser el hombre del momento de Rai Due. Entre fines de diciembre y principios de enero, presentó cuatro episodios de su programa más personal, «Stella’s Bar», que estaba dedicado al lugar que su abuelo había presentado varias décadas antes. Actualmente está ocupado con «Tonight Anything Is Possible». Como bien recordarán sus fans, en ediciones anteriores de «Made in Sud» estuvo a su lado la bella Elisabetta Gregoracci, originaria de Calabria.

Sin embargo, puede haber malas noticias: TvBlog anuncia que Elisabetta Gregoracci y Fatma Trotta, las dos presentadoras que dieron fama en el pasado al programa, no estarán incluidas en los planes del nuevo proyecto. En primer lugar, en apoyo al exesposo de Belén Rodríguez, estarán Laurela Boccia, otra ex alumna de Amici de Maria de Filippi, y Flora Canto, ex tronista, ahora actriz y presentadora. Muchos la conocen como la esposa de Enrico Bregnano y por su presencia constante en el programa del comediante rumano «Te deseo solo una hora». Según los rumores, al productor de Made in Sud, Nando Mormone, le gustaría confiar el papel principal (co) a Lorella Boccia, quien deberá recoger el pesado legado de Fatma Trotta, quien parece no llevarse bien con los productores del programa y después de la forzado parón de 2021 no volverá a su sitio.

Muy capaz de «mantener» en el escenario, Nápoles y Latifa, Laurea es la candidata perfecta para este papel. La joven también ha tenido una buena cantidad de experiencia televisiva, presentando el «Venus Club» de Italia (definitivamente no es un programa memorable o memorable) y la versión «moderna» de Colorado con Paolo Ruffini, también en Italia Uno. Se rumorea que Flora Canto tiene igualmente buenas posibilidades de participar en el programa de comedia. El público respondió bien a su actuación en el programa de su futuro esposo Enrico Brignano y en Rai Due ya presentó su propio programa, «Fatto da mamma (e da papa)». Por su parte, Elisabetta Gregoracci estará al final del ranking de coanfitriones elegibles de Made in Sud. A pesar de ser el rostro del programa de 2012 a 2019, parece que no será confirmada este año. La propia Fatma Trotta, hasta el momento, ni siquiera se ha perdido un episodio del programa, pero la explicación oficial que se da es que ya no forma parte de los planes. De Martino llegó en 2019 poco después de Gigi D’Alessio e inmediatamente convenció a todos.

