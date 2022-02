Casi todos los productos químicos son dañinos para el planeta.

Investigadores de ETH Zürich calculan por primera vez el impacto ambiental hecho De la producción de productos químicos (ingredientes de perfumes, pesticidas, fertilizantes…), considerando no solo las emisiones contaminantes, sino también el impacto directo sobre los recursos del planeta, como el consumo de agua o la acidificación de los océanos. “Nuestro método compara los recursos que consumen los químicos con el presupuesto ambiental de nuestro planeta”, explica Gonzalo Guillén Gosalbez, Coordinador Un estudio publicado en Green Chemistry .

Los resultados son decepcionantes: más del 99% de los 492 materiales analizados no son ambientalmente sostenibles. Su producción, a menudo a partir de materias primas fósiles, consume más recursos naturales de los que la Tierra puede proporcionar a largo plazo.

No solo las emisiones. La sostenibilidad generalmente se calcula teniendo en cuenta la huella ecológica de toda la vida útil de un producto determinado, desde la producción hasta la eliminación: sin embargo, los investigadores señalan que este enfoque no permitirá una evaluación de su impacto global en el ecosistema natural. Javier Pérez Ramírez, uno de los autores, subraya que “el cambio climático no es el único aspecto que hay que tener en cuenta”: “Si nos centramos solo en soluciones encaminadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono, podemos acabar desplazando la carga ambiental a otras categorías, causando causar daños colaterales”.