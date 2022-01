No soy un fax en el campo y reclamo la igualdad de oportunidades con la ciencia- Corriere.it

Desde Giuffredo Puccini

Las manifestaciones de las tendencias minoritarias a la disidencia a menudo están teñidas por la violencia verbal que muchas veces precedió a la violencia física.

El problema definitivamente afecta en primer lugar al sistema de información. O al menos esto, por así decirlo, de los medios impresos y las televisiones tradicionales: ya que en las redes sociales, lejos de estar organizadas por alguna efectividad, los magos y acróbatas por sí solos ocupan mucho más espacio. Además, la información no llega por sí misma, no es un bolsillo impenetrable de los impulsos de la sociedad civil y las reacciones de la comunidad política. Es probable que el ámbito que el Presidente se ha fijado en su mente sea mucho más amplio y su circunferencia pueda ampliarse hasta corresponder, a grandes rasgos, a la de nuestra democracia, para la representación y aceptación de opiniones (incluso las más malas, engañosas e incluso obsceno, cómo se puede decir de los ataúdes vacíos de Bérgamo) y, en definitiva, con la búsqueda de un equilibrio, siempre difícil de encontrar, entre la libertad individual y la protección del interés colectivo, ambos centrales en nuestra carta. Salvo las odiosas tentaciones de la censura al frente, la cuestión es hasta qué punto esas opiniones (recordemos: desagradables, engañosas, incluso escandalosas) deben encontrar un lugar en el debate público en pie de igualdad con las demás. A nadie se le priva de un rincón de oradores en Hyde Park, pero ese no es el punto: aquí el juego incluye a quienes ven la sombra opresiva del Leviatán en las medidas para proteger la salud pública; Esto explica por qué algunos destacados pensadores y filósofos se sienten obligados a lanzarse al conflicto, poniendo en peligro su reputación y convirtiéndose en un punto de referencia para las masas enfurecidas, que también están enfurecidas por la nueva pobreza.

El río kárstico que discurre en el subsuelo específico de un país siempre sensible al poder estatal (recaudador de impuestos extranjero hasta hace menos de dos siglos, tirano matador en la primera mitad del siglo pasado) hace que los intérpretes intelectuales vayan de la mano mano en el campo de Carl Schmidt y los musculosos seguidores de Giuliano Castellino, unidos en la burla de los «periodistas terroristas» que arriesgan su seguridad para ir a documentar los batornes y en el odio a la «dictadura sanitaria» tan «feroz» que hasta ahora ha permitido a muchos eludir las reglas y prohibiciones a bajo precio. No es cuestión de no hablar más o de dar la espalda, cuesta creer que Mattarella estuviera pensando: en ese río hay que sumergirse de todos modos. Es una cuestión de contexto. Para ayudar a distinguir las declaraciones de la ciencia (siempre abiertas a revisión, por supuesto) de la inconveniencia y el folclore, mientras aún deben ser contadas y representadas, pero enmarcadas sin afirmaciones ridículas sobre la igualdad de oportunidades. Y esta misión interpela a todos, como hace muchos años, aunque en circunstancias incomparables. Se trata de políticos, llamados a sofocar los miedos en lugar de montarlos (basta de Orwell, por favor…), y quizás mirar un poco más allá de la próxima encuesta. Y es de los periodistas, invitados a profundizar, verificar y desmentir las mentiras: argumentarlas y responsabilizarse de ellas. Se trata de los italianos. Sola no sale. Si dos años de calvario no nos han enseñado, la historia está ahí para recordárnoslo.