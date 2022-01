La aventura acaba de empezar gran hermano vip para cada Delia Durán La nueva retadora rompió en llanto al hablar de la difícil relación que tenía con su esposo exprisionero. alex bailey«Un dolor que tengo que superar…».

Delia Doran y Sully Sorge en GFVip (Imagen a través de la oficina de prensa de Endemol Shine Italia)

GFVip, Delia Duran rompe a llorar: ‘Mi crisis con Alex Bailey’

el gran hermano vip Aventuras Delia Duránesposa alex bailey. entrando a la casa Delia Inmediatamente tuvo un cara a cara Sol, pero luego de acostarse con él, advirtió a sus compañeros de cuarto que quería dejar de lado las discusiones: «Esta noche -expliqué- no pude dormir por esto, estoy cansado de estas broncas. No lo estoy, la ira, las heridas y el dolor conducen». tú a lo que hiciste.. Me siento culpable».

Delia Duran (Foto cortesía de la oficina de prensa italiana Endemol Shine)

Más tarde Delia Volver al tema con Manila, repitiendo entre lágrimas que detrás de su comportamiento anterior hay mucho sufrimiento: ‘Hay un dolor interior -lo reconozco- que aún tengo que superar y esto me lleva a ser muy cruel. Siempre he estado cubierta de mucho dolor, y siempre he querido parecer una mujer que en realidad no era… para que no me vieran como frágil».

el rotación Ella está en crisis y Nazzaro trata de tranquilizarla sobre los verdaderos sentimientos de su esposo: «Él -explicó- debe ayudarte pero no debes alejarlo». La recién llegada luego dijo que trataría de encontrar formas de construir una relación con ella. Sol, hasta hace poco su archienemigo: «Es hora de hablar contigo…».

