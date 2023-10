«No se puede marcar el primer gol. Lamento el resultado».

Tras la derrota por 3-1 ante el Napoli, el técnico del Hellas Verona Marco Baroni Habló en conferencia de prensa.

¿Hubo falta de precisión en los goles?

«Tampoco se puede marcar el primer gol porque el rival no hace nada para marcar un gol. También estoy decepcionado porque quien entró hizo un buen trabajo. Lamento el resultado pero empezamos de nuevo a maniobrar». y ‘lo que vimos en la segunda parte me gustó Bonazzoli, necesitamos a este chico. «Hay muchas cosas en las que debemos trabajar, especialmente en nuestro comportamiento».

Los suplentes tuvieron un buen desempeño, ¿estuvo mal el once inicial?

“Es un torneo difícil, cuando sumas puntos es importante, tenemos que mirar con atención el trabajo y el crecimiento, pero también el ranking porque necesitamos sumar puntos”.

¿A Chachua todavía no le quedan noventa minutos en las piernas?

Y añadió: «Ha jugado bien. También puede jugar en el lado izquierdo. Tiene pierna y debería encontrar las condiciones para jugar los 90 minutos».

Muchos niveles individuales en el centro del campo, ¿una elección consciente? ¿Se puede evitar el primer gol?

«Tenemos una mala posición. Fue un balón fácil de leer. Son posiciones que tenemos que mejorar. Creo que tenemos que hacer los duelos y ganarlos. Mientras el equipo ejerciera presión, se mantendría equilibrado. No podemos bajar «Nos enfrentaremos a equipos como el Napoli porque entonces te castigarán».

¿Se puede considerar al Nápoles candidato al Scudetto?

“Es un equipo con valores importantes y es un equipo fuerte”.