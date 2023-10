Los coches llegan con la Playstation: todo es verdad, y luego los veremos

Novedad que enloquecerá a muchos gamers que siempre podrán tener su consola favorita allá donde vayan

Sony ha decidido que la PS5 se convertirá verdaderamente en parte del accesorio más buscado de la nueva generación de coches eléctricos. ¿De qué estamos hablando? Algunas novedades relacionadas con los nuevos coches los harán irresistibles para los aficionados a los videojuegos. Pero ¿qué modelos se prepararán para este evento?

Una idea lanzada por Sony vía Izumi Kawanishi Quien expresó sus pensamientos y planes durante una interesante entrevista publicada por el Financial Times. Sus palabras son claras y decisivas: «Sony tiene contenidos, servicios y tecnologías de entretenimiento que son de gran importancia para la gente».Continuó diciendo: «Queremos adaptar estos activos a la división de movilidad y esa es nuestra fortaleza frente a Tesla»..

Por lo tanto, el entretenimiento a bordo se convierte en un punto central para la empresa japonesa, que utiliza esta tecnología en su producción. Coches equipados con PS5. Pero no se trata sólo de brindar un servicio adicional a sus clientes, el objetivo es enfrentarse a Tesla superándolo en su propio campo. Esto se debe a que la empresa competidora ya ha introducido videojuegos en sus coches eléctricos, algo que Tesla está implementando. Cyberpunk 2077 y Cuphead.

PlayStation está a bordo y los nuevos coches eléctricos estarán equipados con ella

Los vehículos afectados por esta actualización son los que llevan la marca Honda, en particular algunos modelos en producción que pronto entrarán en circulación. Aún no se han determinado los métodos, punto de instalación y funciones asociadas a tener la Play Station en el coche.

Honda, en colaboración con Sony, está diseñando futuros modelos de automóviles eléctricos que contienen una gran variedad de características de alta tecnología. Los vehículos ya no estarán destinados a ser sólo un medio de transporte, sino que se convertirán en algo más importante y personal, pero sobre todo en un verdadero sueño para los jugadores. el nuevo Empresa conjunta de Sony Honda Mobility veremos que nace Proyectos interesantes e innovadores para adictos al PS.

sony No te puedes quedar atrás, únete Honda en empresa conjunta para crear Afeela, Lo que promete grandes sorpresas para la industria automotriz y del entretenimiento. La unión entre las dos empresas japonesas les permite obtener todas las habilidades teóricas y prácticas para crear la última generación de coches eléctricos. El entretenimiento no puede faltar en estos nuevos medios, de los que aún no tenemos información certera. Pero los orígenes del entretenimiento a bordo los determinó Kawanishi. «Tecnológicamente posible»Aunque aún no se han anunciado tiempos y métodos específicos.

El nuevo presidente de la coalición conjunta Yasuhide Mizuno, indicó una posible fecha para que el primer coche eléctrico Sony Honda salga a la carretera en 2005. Pero Europa tendrá que esperar más ya que los primeros modelos se enviarán a Norteamérica e incluirán contenidos notables que aún no se han descubierto. Un nuevo concepto del automóvil no sólo como un simple vehículo sino más bien Área personal para relajarse.

Refugio donde «Para que puedas disfrutar del espacio dentro de tu coche, es necesario convertirlo en un lugar donde no necesites conducir». Continúa diciendo: «La solución es la conducción autónoma».. revelación a Kawanishi en tiempo financieros, que ofrece una visión de los vehículos completamente diferente a las conocidas y en la que jugar con la PS5 será una forma de pasar el tiempo sobre la marcha.