“No reconozco las caras de mis amigos, veo películas seis veces” – Corriere.it

El actor Marco Bocci fue invitado en el episodio del 2 de mayo de hienas: Bocci fue el protagonista de un monólogo en el que habló de una patología que lo aquejaba hace unos años y que aún hoy le deja cicatrices. Hace cuatro años, sobreviví a un virus raro – explicó. Me golpeó con la parte del cerebro que controla la memoria y el habla.Para». De hecho, Bucky dijo a Live que todavía tiene problemas de memoria. Y para el actor no es fácil lidiar con este problema: «Hoy no reconozco las caras de los amigos, y me puede pasar que mire. una película seis veces antes de darme cuenta de que puede que ya la haya visto».

Entonces Bucky admite que esta situación lo hace sufrir mucho: «A menudo me he sentido ignorante, limitado y dañado porque los recuerdos que llevamos dentro de nosotros de toda la vida nos dicen quiénes somos todos los días.. Y entonces yo, que ya no tengo ni tengo muchos de esos recuerdos, pero podridos, mezclados con imaginación, ¿quién soy realmente? A menudo me preguntaba eso. Finalmente, el mensaje de esperanza va dirigido a la audiencia y también a sí mismo, a aquel que supo reivindicar su vida: “Hoy he aprendido a vivir con este malestar -y concluye-, cada día renazco como un hombre, el hombre que dejó atrás un trozo de su pasado para vivir el presente.Un hombre Nuevo y, curiosamente, un hombre feliz.