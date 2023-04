«No me importa lo que digan estos tipos»

Durante el Día del Amici de hoy, viernes 7 de abril, algunos comentarios fueron mostrados por periodistas a los chicos. A Wax especialmente no le gustó lo que escribieron sobre él y se asustó. Esto es lo que sucedió.

el día de hoy amigos Vio a los estudiantes de la escuela luchar con los juicios de algunos de los periodistas, no todos los cuales fueron particularmente halagadores. En particular, aquellos que están dirigidos cera Desata el enfado del cantante que pierde los estribos y choca Bendito Fary.

Buddy 22, Wax pierde los estribos por los juicios de los periodistas

cera Recibí algunos comentarios poco halagadores de algunos periodistas, entre otros que lo calificaron de poco convincente”.arena en la cama«perdido» y generalmente referido a él Little Wax se destaca por sus habilidades para el canto Y esa innovación ya no es una baza. De hecho, hace unas semanas, el cantante ha dado muestras en reiteradas ocasiones de una especie de intolerancia, también por los distintos guantes que le ha tirado. Rudy Zerbi El cual no parece poder demostrar su talento. cera Terminó de leer y comentó enojado:

«Qué saben estos hombres, no entienden nada… Qué me importa…»

Bendito Fary Se lo quita y se lo dice. Quienes escribieron estas reseñas son profesionales. Y que cuando salga del programa, se encargará de su opinión:

«No uses esos tonos, como Before Maddalena Shut Up for French Fries. Sé que las críticas negativas duelen, pero no puedes decirlas».

Sin embargo, la cantante la ataca verbalmente diciendo que con la gente escribiendo críticas como, «Hace una buena cama pero no canta No tiene intención de establecer ninguna relación profesional en el futuro:

«No entiendo lo que dicen, ¿entiendes? Cuando la gente habla así, no trabajo para eso, ni para el ****. Que se vayan a la mierda, no me importa». «

¡Felicitaciones! Se rinde y solo comenta que trató de razonar con él, pero como siempre cera restos de su opinión. ¡Quién sabe si podrá demostrar su habilidad en el cuarto episodio de Serale, que se transmitirá el sábado 8 de abril!

