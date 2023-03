«No lo hice por ella».

Desde la época de Shakespeare Desdémona Es la personalidad que nace. chismes malsanos. En este caso se trata de una tragedia literaria, pero la historia de Desdémona Balzano es un asunto mucho menos grandioso. De hecho, la ex heroína de Men & Women fue expulsada del estudio por María De Felipe, luego de ser expuesta por Armando Incarnato, lo que generó audios y chats en los que la mujer deja en claro sus intenciones populares y ciertamente no amorosas. Específicamente, está de acuerdo con su manager sobre el comportamiento que debería haber tenido en el programa. Gianni Spiretti, columnista del programa, escuchó la voz ofensiva y se mostró encantado: «Dice que la transmisión es muy mala y que no es la misma que antes. Dice que despidieron a Claudio de mala manera, no sé a quién se refiere». Luego me dijo, no sé si empujan a Armando hacia mí, me dice, “Yo sinceramente si me invitara a salir, con gusto saldría, pero nunca la historia con él. estando en este programa, cuanto más tiempo me quede, mejor».

Inmediatamente después de abandonar el lugar, Desdémona le dijo la verdad: «Me mareé, no entendía qué estaba pasando. Solo entendí que había grabaciones de audio mías, y que no di mi consentimiento para reproducirlas, porque Yo no sabía lo que era. Si María de Felipe pensó que no era. Tienes que estar en el estudio, está bien. Te respeto, y de hecho no te demandé. Ni siquiera demandé al equipo editorial y Fachino. En cuanto al audio, es un extracto de una llamada telefónica privada que se grabó con Alessandro Schiavone».

Lea también: María De Felipe obligada a intervenir: «Me voy», caos en el estudio

si era Felipe Si ella escapó, no se podría decir lo mismo de Armando Incarnato y Gianni Sperti, quienes serían procesados ​​por Desdémona, porque habrían publicado contenidos privados sin el consentimiento de la mujer: «No consentí que Gianni Sperti escuchara esa voz. Yo Dije ‘no’ tres veces porque quería escucharlo antes de que decidiera permitir que alguien más lo escuchara. El contenido de este audio, aunque no se reprodujo públicamente, se hizo público cuando Gianni Spirti lo narró y comentó lo que escuchó. Yo Lo demandó con Alessandro Schiavone y Armando Incarnato. No solo eso, Desdémona también afirma que la información reportada podría haber sido falsificada: «Sacar 5 oraciones de una conversación de una hora equivale a sacar su contexto. No puedes tomar un extracto de él e interpretarlo hasta que el significado cambios.» […] Yo nunca dije eso. Dije «intentaré quedarme allí el mayor tiempo posible». Pero lo dije hace meses. También podría significar que tenía la intención de conocer a tantas personas como fuera posible, no que tenía la intención de quedarme allí para ser popular. ¿Visión? Firmé un contrato por el cual me dijeron que no recibiría compensación alguna pero que podría disfrutar de la vista que ofrecía el espectáculo. Está en el contrato, y todo el mundo lo firma en el salón. En lo que respecta al amor, lo encontré en la transmisión, por lo que el formato funciona».