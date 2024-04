«No fue más que un suicidio. Mi hija luchó hasta el final».

Lo cargaron en el auto. Son agentes de la División 12. Detrás están los guardias Arash Kalhor, Sadiq Manjazi y Behrouz Sadeghi. Al frente está el líder del equipo, Mortada Jalil. Los centros de detención y las jefaturas de policía rechazan la petición de los agentes: no tienen plazas para Nika. En esos días las celdas están llenas. Lleno de cientos de niñas y niños que protestaban contra la dictadura. En pocos meses mataron a 551 .

“La mano en los pantalones” y luego la paliza

en un informe bbc Leemos que el guardia Sadeghi dijo que en el camión Nika grita y se retuerce: “Arash Kalhor Le amordazó la boca Con calcetines pero empezó a luchar. entonces se honesto [Monjazy] el se sento en el. No sé qué pasó, pero después de unos minutos empezó a maldecir. no pude ver nada, «Sólo escuché peleas y golpes»..

Kalhor explica que encendió la linterna de su teléfono y vio a Sadiq Menjazi. «Pon tu mano en sus pantalones».. Entonces toma el control. “No sé quién lo estaba haciendo, pero lo escuché. El club que golpeó Acusado. «Empecé a patear y golpear, pero en realidad no sabía si estaba golpeando a nuestros muchachos o a Nika».