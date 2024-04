No es ningún problema, tomarse de la mano es realmente bueno para la salud: la ciencia lo dice

Tomarse de la mano es una auténtica panacea para la salud. Esto es lo que sucede cuando haces este gesto íntimo y tranquilizador.

Hay gestos que muchas veces se consideran románticos o reservados a los más pequeños, pero que en cambio son auténticos salvavidas para quien los realiza.

Entre estas cosas, lo que puede parecer trivial, pero que juega un papel verdaderamente importante, es el papel toma tus manos. De hecho, cada vez más estudios demuestran que cuando tomas la mano de alguien te sientes mejor hasta el punto de bajar tus niveles de estrés.

Por eso cogerse con las manos es bueno para la salud

Si alguna vez tomó la mano de alguien e inmediatamente sintió ligereza, sepa que no estaba soñando con nada, sino que se trataba de una reacción física más que normal. De hecho, estudios recientes han demostrado que el gesto de tomarse de la mano, y por tanto el contacto físico con los demás, es capaz de reducir los niveles de estrés y dar una sensación de paz.

Esta es una reacción que tiende a ser más fuerte con las personas que amas. Lo cual puede proporcionar un gran confort en los momentos más difíciles. De hecho, nuestro cerebro no está diseñado para el aislamiento, sino para la compañía y la interdependencia. Cuando estas cosas no están presentes, automáticamente entran en una fase de estrés que tiende a disminuir rápidamente mediante el contacto físico. Así, con un simple gesto como tomarse de la mano, podrás sentirte más relajado, seguro y feliz. El aspecto realmente importante es que unSe debe considerar más detenidamenteEspecialmente si se trata de personas solitarias, ancianas o enfermas. A veces, tomar la mano de alguien puede tener un impacto mucho mayor que muchas palabras, y le hace bien al corazón no sólo en un sentido metafórico, sino también en un sentido literal.

Al fin y al cabo, la búsqueda del contacto físico es algo innato y que nace en todos nosotros, y desde hoy también sabemos lo que significa. Evidentemente, también hay que entender como valiosos otros tipos de contacto físico. Sin embargo, tomarse de la mano tiene algo especial.. Las energías se tocan y se mezclan, eres consciente de la presencia del otro y te sientes uno y al mismo tiempo capaz de afrontar juntos todas las situaciones posibles. Un gesto que sin duda hay que fomentar porque es precioso. No es casualidad que sea lo más innato en los niños que siempre saben más de estas cosas que los adultos.