Lazio, Luis Alberto anuncia su despedida: “Pedí un final”

«No estaré allí el año que viene. Ya pedí dejar el club, Ya no quiero quitarle euros a la Lazio Durante los próximos cuatro años. «Es hora de dar un paso al costado.» Después de una violenta disputa durante la carrera con… salernitanaPara los aficionados biancocelesti, la ducha fría llega después del pitido final, cuando… luis alberto Anuncia a los micrófonos DAZN Quién dejará Lotito en verano: «Definitivamente no seré parte del proyecto el año que viene. Ya he hablado con el Club. Quiero dejar el dinero del Club a otros jugadores». El español, de 31 años, tiene contrato con los biancocelesti hasta 2028.