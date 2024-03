«No confiaban el uno en el otro». Abogados en el campo entre Ferragni y Fedez

La batalla legal entre Fedez Y Chiara Ferragni. Parece que el proceso de divorcio entre el rapero y la influencer ha comenzado oficialmente y las primeras señales de tensión entre los ex cónyuges se dejaron ver en las redes sociales. De hecho, los Ferragni llevan días sin publicar sus artículos imagen Vistas frontales de sus hijos, pero sólo imágenes de fondo, donde los rostros de los dos niños están deliberadamente ocultos. La selección, que es todo lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora la dupla dorada de las redes sociales, no es aleatoria y los motivos son legales. Lo confirmó Fabrizio Corona, que en las últimas horas lanzó una nueva bomba sobre Fedez y Chiara Ferragni, hablando de dos… Advertir: Uno lo presenta un rapero contra su esposa y el otro lo presenta un emprendedor digital contra su marido.

opinión del abogado

El abogado especializado en divorcios Antonio Scarnera especuló esta mañana que detrás de la nueva estrategia adoptada por la familia Ferragnize en las redes sociales, es decir, no mostrar los rostros de León y Vittoria, hay un problema legal: “Cuando los padres se separan o se divorcian, ya no pueden publicar fotos de sus hijos sin el permiso del excónyuge«. Considerando que la «guerra fría» parece estar en marcha entre los ex cónyuges, las declaraciones emitidas por Scarnera explican lo que está sucediendo en Instagram. Para apoyar la tesis del abogado, hace poco también llegó un informe. De Fabricio CoronaLo cual habló de dos advertencias.

Fedez ha advertido a Chiara Ferragni

« Podemos mostrarle que los abogados de Fedez han emitido advertencias contra el uso de, por ejemplo, Explotar Los niños en las redes sociales como contenido para hacer El ruido Y crear compasión hacia el público. «, informó Corona en su sitio web de noticias, dillinger. Por tanto, Federico Lucía iba a imponer estrictas restricciones a Chiara Ferragni e impedirle que lo hiciera. uso infantilComo ha ocurrido hasta ahora, buscando llegar a consensos y relanzamientos personales tras la Puerta de Pandoro. La advertencia incluirá todos los medios de comunicación, por este motivo – explica también Corona –El rostro de Leonie Lucia Ferragni también apareció borroso en la portada de la revista Chi.. La revista del corazón dedicó la portada de su número en los quioscos de esta semana al emprendedor digital y en la foto de portada, el rostro de León aparece oscurecido.

La segunda advertencia de Virani contra Fedez

Por otro lado, Chiara Ferragni también había advertido a Fedez. «Ella le advirtió que no hablara de ella cuando estaba de huésped en casa de Francesca Fagnani. monstruos«, concluyó el ex rey de los fotógrafos. La influencer teme que su (exmarido) hable de sus asuntos personales como el rapero lleva meses queriendo hacerlo. En uno de los episodios de la temporada pasada. «Veragnes 2«De hecho, Fedez quería hablar de su crisis con el psicoterapeuta, pero Ferragni tomó la iniciativa, revelando que le había pedido al rapero que no hablara de la crisis durante el rodaje. En ese momento se creía que los dos podrían superar la crisis matrimonial, y hoy parece que los hechos no les dan esperanzas.