«No a retractarse de las decisiones de recuperación».

¿Cuál es el futuro de los seguros después de este caso? Eurovita? (Lea noticias relacionadas aquí). hablaron de eso Adolfo OrsoMinistro de Negocios e Industria de Italia, Carlos CimberiPresidente de Unipol y UnipolSai, María Blanca Fariña, presidenta anya, Philip Dunnett, Director General y CEO del Grupo Generali, H Roberto Novelli, Jefe de Oficina y Directorio del IVASS durante Cumbre de seguros 2023 en Il Sole 24 Ore, organizada por 24 Ore Eventipor titulo “El futuro del seguro entre nuevos escenarios financieros y una gran gestión de riesgos”.

Novelli ofrece una especie de atractivo para los ahorradores que contraten las pólizas Eurovita: «Por el momento, los datos no muestran recuperaciones de avalanchas, pero llamamos a los ahorradores a elegir con la cabeza y no con el instinto, hay que tener precaución. Hay que tener en cuenta dos cosas para evaluar los primeros datos: hay un efecto fisiológico componente, una persona ha pospuesto gastos mientras retiene las recuperaciones, pero también hay que tener precaución, ya que no hay problemas con el caso concreto: Kronos Vita es propiedad de importantes empresas italianas y será desmantelada en unos meses y los clientes terminarán en el cartera de estas mismas empresas.

“Además – concluye el presidente Ivass – la recuperación podría resultar ahora en cantidades menores de lo esperado, ya que la prohibición de las recuperaciones fue una medida adoptada por primera vez, una medida fuerte e impopular, pero en general, el conjunto de medidas tomadas contribuyeron a encontrar una solución. al problema Recuperación Crisis de Eurovita.

“En el caso Eurovita, el gobierno también tuvo que actuar a nivel de persuasión moral para llegar a una solución sistemática”, explica Orso, pero “al final diría que en la región de Cesarini el sistema de seguros respondió” y “el proceso fue exitoso.» . En cooperación con el Ministro Giorgetti y el sistema de seguros italiano, pudimos ofrecer una solución que garantiza a todos los asegurados y el sistema parece sólido”.

siempre«Italia debe mejorar su exposición a la deuda y sólo así podrá mejorar su calificación. El camino es el crecimiento, y debemos aumentar significativamente nuestra capacidad de producir renta y PIB», señaló a quienes le preguntaron sobre las agencias de calificación. » próximas evaluaciones de Italia. La disciplina en la gestión de las cuentas será el único camino que nos permitirá volver a una situación de deuda más manejable». En cuanto a la reducción de la deuda pública, reiteró que «no hay otro camino, y es necesario mirar «Buscamos atajos». E incluso «un estímulo rápido o del 110%». Extendido en el tiempo es una droga para el sistema y, a largo plazo, advierte, las drogas son dañinas. No nos dejemos impresionar”.

“En el mundo de los seguros, las entradas netas de vida en los primeros nueve meses de 2023 fueron de 15.000 millones de dólares negativos”, señala Farina. «Esto es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo», mientras que «hubo un fuerte aumento en la tasa de recuperación entre marzo y mayo, lo que determinó este fenómeno». Sin embargo, esta tendencia ha mostrado signos de recuperación a lo largo de los meses: «Afortunadamente – añade – desde junio el ritmo de rescate comenzó a mostrar una desaceleración, más claramente en el caso de las pólizas garantizadas. Paralelamente a esta ralentización de las recuperaciones, se ha producido una recuperación de la nueva producción por políticas tradicionales: en los nueve primeros meses del año, la nueva producción a nivel global cayó un 3,7% respecto a 2022 pero con una gran diferencia entre las distintas ramas. En total, teniendo en cuenta también la subida de los tipos de interés, el saldo de plusvalías netas a finales de septiembre ascendía a -47 mil millones, de los cuales 13 mil millones correspondían al segmento de no duraderos, “un valor similar al valor de diciembre de 2022”. .

«Somos comunicadores. No se puede recordar la industria de seguros sólo cuando se necesita la industria de seguros. Estoy dispuesto a un diálogo permanente en el espíritu de colaboración público-privada». donette, A través de un enlace de vídeo a la Cumbre de Seguros 2023 en Sole 24 Ore Eventi, en respuesta a una pregunta sobre el llamamiento del Ministro Orso a continuar y, si es posible, aumentar el apoyo de las compañías de seguros a la deuda pública italiana. La reforma de la política de desastres naturales «definitivamente va en la dirección correcta. Cuando me uní a Generali hace diez años comencé a plantear la idea de crear una asociación público-privada para abordar el problema de los desastres naturales, así que finalmente estoy feliz de comenzar». seguir este camino.»

Según el director general de Generali «El proceso de consulta con el sector aún no ha terminado. Es importante continuar este proceso, para alcanzar un sistema sostenible para todos, y sobre todo para los asegurados, ya sean empresas o ciudadanos comunes. Necesitamos construir un sistema financieramente sostenible. sistema, porque la capacidad del sistema de seguros no es «suficiente para cubrir todos los riesgos, también es necesario un compromiso del Estado italiano. Estamos en el camino correcto, pero las cosas aún no están terminadas».