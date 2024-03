Nintendo Switch: lanzamiento de ventas de Blockbuster eShop con descuentos de hasta el 70%

a partir de hoy Ventas de tiendas online populares, la tienda digital para Nintendo Switch. Como sugiere el título del tráiler, los programas tratan sobre juegos apreciados por el público en general, ya sean exclusivos producidos por los estudios internos de Nintendo o juegos multiplataforma.

Por ejemplo, los siempre verdes Animal Crossing: New Horizons y Super Mario Odyssey están en oferta por 39,99 €, con un 33% de descuento sobre el precio total. Este descuento también se extiende a otros juegos exclusivos, como Xenoblade Chronicles 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX y Bayonetta 3, por nombrar algunos.

En oferta también encontramos Diablo 2 Resurrected, en oferta a 13,19 euros, con un 66% de descuento sobre el total, Hogwarts Legacy a 35,99 euros y EA Sports FC 24 a 17,99 euros. También podrían resultar muy interesantes nuevas ofertas para restaurar Prince of Persia: The Lost Crown, que ya está disponible para su compra a un precio de 29,99 euros, en lugar del precio base de 49,99 euros.