Nintendo Indie World, todos los juegos y anuncios del evento del 14 de noviembre

A continuación, el equipo italiano Memorable Games, anteriormente conocido como MixedBag, estrenó la aventura peluda On Your Tail, prevista para 2024, dando paso luego a la experiencia de estrategia original de clamoroso hoy con la demostración.

Otros anuncios

Hoja de quimera

La segunda parte del espectáculo comenzó con un tráiler del juego de plataformas y acción estilo metroidvania Blade Chimera, que nos llevará a la futura ciudad de Osaka llena de monstruos contra los que luchar (primavera de 2024), mientras que Highland Song ha vuelto a mostrarse con un Nuevo tráiler: el título de Inkle estará disponible el 5 de diciembre.

Isla Piedra Lunar Exploraremos una gran cantidad de islas en constante cambio, generadas por un sistema procedimental, mientras… Truco de la muerte: doble ciego Se presenta como una mezcla entre aventura y rompecabezas con objetos ocultos: se lanzará en Nintendo Switch durante 2024.

El anuncio de la fecha de lanzamiento de Outer Wilds inicia la recta final de Nintendo Indie World, que concluye con una sinopsis completa que incluye Planet of Lana (primavera de 2024), Enjoy the Diner (disponible hoy), Heavenly Bodies (febrero de 2024) y The Heavenly. Cuerpos (febrero 2024). Gecko Gods (primavera de 2024), Passpartout 2: The Lost Artist (disponible hoy), Urban Myth Solution Center (2024) y finalmente Braid Anniversary Edition (30 de abril de 2024).