El biógrafo alemán de Putin fue financiado por el oligarca ruso

Hubert Seibel con Vladimir Putin en 2016 (Foto: © Michael Klimentyev/Planet Pix via ZUMA Wire)

Hubert Seibel es conocido por sus documentales y libros sobre Rusia: la investigación reveló que recibió 600 mil euros de Alexei Mordashov

Una investigación realizada por dos organizaciones de periodistas de investigación en colaboración con periódicos como El Correo de Washington Y el guardián Se ha revelado que el conocido director de documentales y periodista alemán Hubert Seibel recibió una financiación de 600.000 euros de un oligarca ruso muy cercano al presidente Vladimir Putin. Entre 2018 y 2019, Alexei Mordashov había pagado esta cantidad para apoyar el trabajo del periodista y especialmente su libro. El poder de Putin: por qué Europa necesita a Rusia.

Sibel es muy conocida en Alemania, ha escrito libros y producido documentales periodísticos que han sido transmitidos por la televisión pública. Respuesta: En el pasado, trabajé con periódicos semanales. estricto Y El espejoRealizó la primera entrevista televisiva con Edward Snowden (Un ex analista de inteligencia que ha estado en el centro de una importante historia de espionaje estadounidense durante años), su editor lo presentó como “el único periodista occidental con acceso directo y personal a Putin”. El propio Sibel afirmó que se había reunido «más de cien veces» con el presidente ruso, sobre el que rodó en 2012 un documental titulado «Yo soy Putin» y dos libros: el primero en 2015 fue biografía.

Este caso es uno de los primeros que involucra a un periodista occidental influyente y proporciona evidencia de que se pagaron grandes sumas de dinero en lo que parece ser un intento del régimen de Putin de asegurar una representación periodística adecuada.

investigando eninternacional Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), ya conocido por revelar los llamados “Papeles de Panamá” y la Organización Alemana de Periodismo de Investigación Medios de papel Este informe se basa en 3,6 millones de documentos de siete organizaciones financieras diferentes, seis de las cuales están en Chipre y una en Letonia. A través de estos documentos, los periodistas involucrados en la investigación pudieron reconstruir cómo las élites rusas se escondieron y proporcionaron capital en Europa, a pesar de las sanciones.

En el marco de esta importante investigación, salió a la luz la financiación del oligarca Alexei Mordashov en Sybil: los documentos indican que no sólo aportó 600 mil euros para el último libro, sino que comenzó Ya marcando el primero. Mordashov es un oligarca con intereses en acerías y bancos y una fortuna personal. valor En 20 mil millones de dólares. Después de la invasión rusa de Ucrania, figuraba entre los pocos sujetos a sanciones económicas por parte de la Unión Europea porque era «particularmente cercano» al presidente ruso.

Seibel había cubierto anteriormente la guerra en Kosovo y la industria de la energía nuclear, y se reunió con Putin por primera vez en más de una década en un documental sobre el sector energético. La idea de un documental sobre el propio Putin nació después de acordar con el personal del presidente una entrevista y una sesión de fotos que duró varios meses: Documental Logró gran éxito y popularidad porque contiene una mirada más personal al pasado y la vida del presidente. Sibel siguió a Putin mientras pescaba, en los partidos de judo y en la piscina, y también le hizo hablar de su infancia en San Petersburgo.

El libro, publicado tres años después, fue aún más criticado porque parecía adoptar muchas de las tesis de Putin sin ninguna crítica. Sin embargo, el contexto alemán, especialmente en aquellos años, fue a menudo bastante favorable al presidente ruso. El pasado «alemán» del propio Putin, que trabajó para la KGB en Dresde y hablaba con fluidez alemán, y sobre todo las grandes relaciones económicas entre ambos países, tuvieron un impacto significativo. Los líderes alemanes, como Gerhard Schröder, pero también Angela Merkel, han aplicado políticas destinadas a llevar a Rusia a la órbita europea, al menos a nivel económico. Rusia también ha invertido mucho en el mercado de la prensa alemana y en los medios estatales como Rusia hoy Y Sputnik Adquirieron cierta importancia en Alemania antes de la invasión rusa de Ucrania.

Incluso después del estallido de la guerra, Sibel mantuvo posiciones que muchos observadores consideraban prorrusas. Contactado por El Correo de Washington Sibel confirmó que había recibido financiación de Mordashov, que describió como una contribución a los numerosos gastos incurridos en la investigación del libro, y dijo que se le había dejado claro que esto no afectaría su «independencia de juicio». Los documentos muestran que el dinero pasó a través de De Vere Worldwide Ltd, una empresa financiera con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Pero Sibel no quiso revelar el importe de la financiación, de la que no informó a la editorial. Hoffman y Camp. Esta última dijo que no sabía nada sobre estas conexiones y que no tenía planes de publicar nuevos libros de Sibel (está escribiendo un libro sobre la guerra en Ucrania).

