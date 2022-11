Nino Frasica rompe a llorar y Burton lo detiene todo – libero Quotidiano

nino frasica Todo el mundo está asombrado. Invitado Hoy es otro díael programa Rai1 que presentó serena burton, el actor y comediante siciliano ha sido traspasado. Aquí Frasica restauró su carrera desde el principio. es imposible no mencionarlo Cenador Renzo, autor de Reventón. Un nombre que inmediatamente devolvió a Frasica a la época del personaje del monje Antonino da Scazza, uno de los protagonistas de la serie Esa noche. “No, nunca lo volveré a hacer”, admitió muy emocionado, “no quiero volver a hacerlo, fue tan lindo y fresco, está en los recuerdos, nno quiero repetirlo No defraudes a la gente. Y también un buen locutor. de vuelta todo el camino«.

exactamente es de vuelta todo el camino Otros invitados en el estudio aprovecharon la oportunidad para bailar al ritmo de Cacao Meravigliao, el tema histórico del espectáculo. Pero aquí el actor tuvo que parar la actuación porque estaba al borde de las lágrimas.

“No, no, adelante, son recuerdos – me explicó – no tiene nada que ver contigo, estoy bien”. Entonces la sonrisa volvió a su rostro:Tráeme un poco de agua y 50 euros. ¡Me conmovió, y yo también, de todos modos estamos en la televisión y las lágrimas son un juego! » Cuanto menos decimos, mejor estamos.