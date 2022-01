Nina Muric hablando y tirando de Pelin en el medio

Giacomo Ortis La clásica bola de nieve que empezó a rodar rápidamente se convirtió en una avalancha. a mi gran hermano vip, El hombre de 44 años es de ascendencia sarda (pero nació en Caracas, Venezuela) y le ha hecho entender a Sophie Codegoni que lleva mucho tiempo viviendo un amor con Fabricio Corona quien al escuchar el borrador se burló de la web con una extensión «mi gran amor». Los misterios de Urtis también incluían un tercer personaje, una mujer escurridiza que, nuevamente por lo que se filtró, iba a participar en «El Triángulo». Inmediatamente se encendieron los focos Nina MuricLa ex esposa de Corona. Sin embargo, a través de una entrevista con Dagospia, Nina negó que fuera parte de un trío. Belén Rodríguez, otra famosa ex novia del empresario milanés.

Fabrizio Corona, Giacomo Ortis y el Triángulo. Habla Nina Muric: «Estaba con Belén cuando…»

«Le juro a mi hijo que no soy la tercera rueda en esta historia. Para ese entonces ya había roto con Fabrizio Corona, quien ya estaba con Belén Rodríguez…». Entonces, de Moric a Dagospia, quien le preguntó sobre el camello de Urtis. Luego, la modelo croata se pronunció sobre las citas para la organización de los supuestos hechos narrados por el cirujano VIP. «Conocí a Giacomo Ortis en Cerdeña en 2005 – señaló Nina. Estaba de vacaciones y tuve un accidente en el mar: me picó una medusa. En esa ocasión me presentó como esteticista y dermatólogo. En ese momento todavía era heterosexual y me presentó a su novia”..

Gateway Roberto D’Agostino luego le hizo una pregunta directa a la mujer, preguntándole si tenía relaciones íntimas con su ex esposo y Ortes al mismo tiempo. También en este caso hubo una negación categórica: «¡Pero apenas puedo manejar uno, y mucho menos dos! Luego me cansé de la idea de ver a Urtis y Fabrizio en la cama…». Mamá ¿Por qué Givino contó tal historia? ¿Qué es real? ¿Solo un derroche? Aquí Nina volvió a sacar el nombre Belin…

«Mientras estemos juntos – resaltado -, Fabrizio ni siquiera conocía a Urtis. Sí, Giacomo tenía el deseo de unirse a él, pero solo se hicieron amigos después de diciembre de 2008, cuando rompimos y Fabrizio ya estaba con Belen». «Entonces, no puedo ser la mujer del triángulo».modelo croata concluyó.

De momento, la corista argentina, ya está en el centro de los rumores de ruptura con Antonino Spinalbes Los paparazzi en el aeropuerto con su exmarido Stefano Di Martino, Prefirió guardar silencio y no comentar las declaraciones de Nina Muric, con quien ha habido fricciones en el pasado. El hecho más reciente fue durante las vacaciones de Navidad, cuando la croata acusó a Rodríguez de no portarse bien con su hijo Carlos. Pero el joven desmintió el relato de su madre.

También queda por ver si las declaraciones muy vocales de Urtis se convierten en material para Alfonso Signorini: ¿La primera persona del GF asumirá el problema en el horario de máxima audiencia en los próximos episodios, o simplemente lo dejará?