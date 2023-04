Nicole llora, Luka besa…

Nuevos episodios grabados hoy hombres y mujeresprograma de citas exitoso Canal 5 llevada a cabo por maria devilipi.

Aquí están los avances del topo en el estudio. Comencemos con la parte sobre El trono clásico:

Comience a transmitir con una comparación de Nicole Santinelli Y carlo alberto mancini. Después del episodio de ayer, tronista esperaba que él preguntara por ella o se uniera a ella en el vestidor, cuando en cambio la única persona que se acercó a ella en el vestidor fue Andrés Foreglio. Luego muestran el exterior con este último, donde se produjo el beso. tronista enojado con carlo Porque sabía que mientras regresaba a los camerinos ella se le acercó roberta de padua Para consolarlo un poco, y entre los dos hubo un abrazo. nicole Él dijo «Vas a abrazar a mi enemigo, alguien con quien ni siquiera me llevo bien que te llama sustituto«.

Luego ingresa Andrés quien esta enojado por nicole Dijo que hubiera preferido que fuera al camerino. carlo. Tronista y Foriglio se pelean, e incluso ella comienza a llorar durante la grabación porque está decepcionada con los dos.

Luego va a luca davryque hizo tres extremidades. yo con CamilaLa chica que ya conocía Instagram. Intenté de varias maneras besarlo, pero no quería porque dice:Me atraes mucho, pero no quiero besar así, solo por atracción física. Quiero besar a alguien porque tal vez estoy sintiendo algo.«.

En realidad, después de eso, muestran el exterior con alejandra Donde se produjo el beso. tronista dice que fue un beso codiciado y que es muy dulce. finalmente se me ocurrió Aliciaen la que confió su difícil pasado (tuvo una crisis nerviosa y no salió de casa por mucho tiempo), hubo abrazos, pero no besos.