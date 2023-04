El verano de 2023 será excepcional. Todas las fallas de El Niño, que será récord este año

¿Con el registro de El Niño qué pasará?

¡Que frase tan maravillosa! Imagina un insecto muy pequeño, como una mariposa, revoloteando suavementey generarEs una escena realmente evocadora. Y la teoría de la que les voy a hablar, la teoría del «efecto mariposa», no es diferente. Después de leer esta oración, los escépticos piensan que el «poder de la mariposa»puede conducir al desastre; Otros, en cambio, no: una acción que puede parecer insignificante, como el batir de alas,El científico Edward Lorenz, a través de muchos estudios y pruebas,¿qué significa eso? que toda acción en el mundo tiene un efecto indetectable o destructivo; Por lo tanto, el batir de las alas de una mariposa puede causar, después de un período de tiempo indefinido,Edward lo llamó todo(Butterfly Effects, en inglés), durante una conferenciaPartiendo de una simple pregunta: «¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil causar un huracán en Texas?» Se cree que el nombre «efecto mariposa» proviene de la historia de ciencia ficción de Ray Bradbury El sonido del trueno, en la que los hombres podían viajar en el tiempo a través de máquinas especiales de safari. Precisamente en esta era, al aplastar sin darse cuenta a una mariposa, un hombre provocaría desastres que afectarían no solo a su presente sino a toda la humanidad. ¡Imperdible historia! ¿Crees en esta maravillosa y maravillosa teoría o no?

Esta hipótesis tiene como objetivo evaluar el pronóstico del tiempo esperado para la próxima temporada de verano que podría verse afectada por una situación específica que se presenta en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de Europa e Italia.

Hablamos de un fenómeno meteorológico llamado “El Niño”: Es un fenómeno relacionado con una gran área del Océano Pacífico, que podría contener algunos consecuencias catastróficas para el clima de la Tierra. Basta pensar en el último episodio intenso de El Niño, 2015-2016, con aguas oceánicas que superaron la tasa récord en +3°C. Esta enorme cantidad de calor luego se transfirió a la atmósfera, con el calentamiento global y los cambios climáticos en casi todas las partes del mundo.. Recordarás los valores muy calurosos del verano de 2015, que pasó a la historia como el tercero más caluroso de Italia desde que se registraron las temperaturas. NOAA, la agencia estadounidense que se ocupa de la dinámica oceánica y atmosférica, lo acaba de anunciar Aguas superficiales del Océano Pacífico después de un tiempo enfriándose (que toma el nombre de La NIÑA), ahora se están calentando muy rápido. El Niño es un fenómeno de calentamiento que alcanza su punto máximo alrededor de los días festivos de Navidad, de ahí el nombre il Bimbo, o El Niño en español porque afecta a los países de habla hispana de América del Sur.

Este tipo de anomalías es un hecho natural asociado tanto a causas atmosféricas (altas presiones, fuerza de los vientos alisios, etc.) como a las corrientes oceánicas. Históricamente tiene una Frecuencia cíclica alrededor de 3/5 aunque años En el período reciente ha habido una mayor frecuencia con efectos cada vez más decisivos y catastróficos.. Entre los motivos, según los últimos estudios en el campo de la climatología (IPPC), se encuentran las altas temperaturas asociadas a calentamiento global constante.

Tendencia climática verano 2023 – El Niño También puede tener un efecto sobre el clima europeo y, en general, si no se ve fuertemente afectado por otros indicadores del comportamiento climático, favorece La primavera y el verano son más calurosos de lo habitual, pero también lluviosos y ventosos a veces. Así que olvidemos los 18 fines de semana consecutivos de sol y calor abrasador que tuvimos el año pasado de mayo a septiembre inclusive, y preparémonos con el paraguas en una mano y el control remoto del aire acondicionado en la otra, ¡porque va a hacer mucho calor!