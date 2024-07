“Ni siquiera dinero para salsa” – Libero Quotidiano

“Mi padre tenía una granja lechera, pero quebró y él se puso a trabajar allí como jornalero, a veces ni siquiera teníamos dinero para comprar caldo, y creo que empezar así me ayudó a pensar en todo lo que había pasado. como una bendición”: El difícil pasado que Ivana España. Ella misma lo dijo en una entrevista con República. Aunque luego explicó que nunca se dio cuenta de las dificultades: «De niños no te das cuenta cuando no hay dinero en casa. Yo era muy feliz, llena de imaginación».

Sobre su talento dijo: “La voz es un regalo del cielo y de mi padre, y yo puse mi talento en ello”. trabajo duro. Nunca has buscado el éxito: éste es resultado directo de las cosas bien hechas y con amor. Si lo persigues, nunca vendrá. Me obsesioné con cantar en inglés para hacer bailar a la gente y con seudónimos comencé a escalar en las listas de éxitos en Alemania y Holanda. Para ganar un poco de dinero extra, mi hermano Theo y yo también escribíamos jingles publicitarios. En los conciertos ahuecaba los altavoces y, a veces, soldaba las clavijas con un soldador, que sabía utilizar bien”.





España admitió que todavía escribe canciones: «Por supuesto, pero lo dejo ahí. Ya sabes, cuando me llaman por televisión, siempre quieren Easy Lady o Call Me o Circle of Life, se vuelve difícil sugerir algo más». Quizás en San Remo, pero allí y más complicado«.