El misterio de la desaparición de Potts a 700 millones de años luz de la Tierra

Hay enormes vacíos en el universo, que son regiones formadas por extensiones gigantes con una densidad de materia muy baja. Uno de ellos es el vacío de Bootes.

a Vacío Significa una estructura a gran escala del universo que consiste en un área enorme con Densidad muy baja En comparación con lo que se observa en el universo (menos de 1/10 de la densidad media). Por tanto, los vacíos no están completamente desprovistos de materia. Las galaxias tienden a agruparse en grupos y supercúmulos. nuestro vía Láctea, por ejemplo, tiene alrededor de una docena de vecinos en un área de sólo 3 millones de años luz. Sin embargo, es inevitable que los grupos estén separados por espacios. Uno de los más grandes es Los zapatos no son válidos.

Descubierto en 1981, el Vacío de Bootes tiene 250 millones de años luz de diámetro y hasta hace poco sólo se habían encontrado en su interior unas 24 galaxias. Es un vacío muy vacío. «Si la Vía Láctea estuviera en el centro del vacío de Butts«, dice el astrónomo Greg Aldering de la Universidad de Minnesota»,No habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta los años 60«. Además de BOTUS, se conocen los siguientes: Vacío local, Vacío Kanian grande, Vacío local del sur, Vacío Dove, Eridanus Super-Void, Vacío gigante (más grande), Vacío súper local del norte.

dificultad para entenderlo

interino zapatos vacios. Las estrellas en el círculo en realidad miran hacia el vacío.

Crédito: Atlas del Universo

Inicialmente, los teóricos tuvieron dificultades para comprender cómo una región tan grande podía estar vacía. Pero después de estudios recientes, midiendo cuidadosamente la distancia de 700 galaxias entre nuestra vista y Boos, los científicos han encontrado otras 50 galaxias en el vacío, centradas alrededor de ellas. A 700 millones de años luz de la Tierra.. Cincuenta galaxias en una región tan vasta puede no parecer un número muy grande, pero podría marcar la diferencia a la hora de comprender cómo se formó el vacío. Las simulaciones por computadora han demostrado cómo pueden surgir huecos más pequeños y comunes.

Primeras interpretaciones

como galaxias Se unen por atracción mutua y las áreas adyacentes se vacían (el proceso se refuerza a sí mismo). Sin embargo, muchos investigadores creen que no ha habido tiempo suficiente desde la aparición del universo para abandonar un espacio del tamaño de la aspiradora de Butts. Algunos han sugerido que zapatos vacios No está vacío en absoluto, sino lleno de materia que no podemos ver y cómo Galaxias débiles o materia oscura: Una solución completamente insatisfactoria.

Cúmulos y vacíos de galaxias A unos 500 millones de años luz de distancia. Crédito: Richard Powell

Una nueva teoría sobre la formación del vacío Butts.

segundo AlisoLas galaxias que él y sus colegas observaron recientemente en el vacío sugieren una explicación alternativa. No están dispersos al azar: algunos de ellos parecen formar una estructura tubular que se extiende hasta el centro del espacio. Aldering cree que el vacío de Bootes pudo haber sido eso Se crean por la fusión de dos o más vacíos más pequeños.Así como pequeñas pompas de jabón pueden fusionarse en una gran burbuja, un tubo de galaxias puede ser lo que queda del límite entre vacíos más pequeños. Estas galaxias están ahora atrapadas dentro de un gran vacío, pero no se puede descartar la posibilidad de su liberación en el futuro.

fuentes: NASA, archivo.orgCréditos de la imagen de portada: Daniel Eisenstein y SDSS-III