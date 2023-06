Netflix, tras la prohibición de compartir contraseñas, la plataforma quiere que compruebes estos ajustes un nuevo problema en el futuro

Netflix prohíbe compartir contraseñas pero la plataforma recomienda revisar tu cuenta para evitar pagar de más

Nuevo aviso de netflix. gigante corriendo Decide tomar medidas sobre el uso compartido de contraseñas, También ha sido explotado por usuarios comunes que, para evitar pagar más suscripciones, tienen la costumbre de compartir contraseñas con sus seres queridos. El problema de raíz parece haber sido una rivalidad muy sorprendente.

Netflix fue una de las primeras compañías en crear transmisión de TV por suscripción, pero han aparecido tantas plataformas en los últimos años que es imposible incluso calcularlas manualmente. Esta competencia causó muchos inconvenientes: los recibos cada vez más bajos motivaron a la empresa a encontrar una nueva estrategia de ganancias en un esfuerzo por aumentar la lealtad de los clientes.

Según las nuevas ideas de Netflix, al eliminar la posibilidad de compartir la contraseña con personas que no viven bajo el mismo techo, las bajadas serán relativas y en vez de hablar de pérdida hablaremos de ganancia porque más gente lo hará. decida pagar la integración para no perder la cuenta para aquellos que decidan Cerrar suscripción.

Netflix advierte a sus clientes: revisa tu cuenta, si alguien llama sin tu conocimiento, te arriesgas a que te baneen la cuenta

Por el momento, los datos hablan de bastantes protestas, pero en realidad es demasiado pronto para hacer predicciones correctas. Podemos decir que los clientes no quedaron nada contentos con los 5€ extra por cada cuenta adicionalpero por otro lado, la compañía insta a los suscriptores a verificar la configuración de su cuenta porque si compartimos la contraseña una vez con algunas direcciones IP, estas últimas pueden intentar iniciar sesión nuevamente, exponiéndonos al riesgo de bloquear la cuenta.

En caso de que Netflix note conexiones que van más allá de las personas que viven bajo el mismo techo, No tendrá la posibilidad de aumentar automáticamente la suscripción sin el consentimiento expreso del cliente, pero lo que hará, La cuenta será bloqueada hasta que se tome una decisión final.

Netflix lo alienta a tomar el control de su privacidad: elimine a las personas que podrían cobrarle más

La compañía también explica que esto no quiere decir que Netflix no se pueda usar sobre la marcha, ya que los controles son estimaciones que se generan a la llegada en el tiempo, si te conectas desde casa al menos una vez al mes, el problema no debería presentarse. Si desea evitar que su cuenta sea bloqueada por otra persona, verifique su privacidad y si aún ve algunas conexiones de dispositivos fuera de su círculo familiar, desconéctelos y asegúrese de que no puedan volver a conectarse más tarde.