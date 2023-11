Netflix se está centrando mucho en los videojuegos, confirma Geeked Week

Leanne Loombe, vicepresidenta de juegos al aire libre de Netflix De hecho, ha dicho en varias ocasiones que el objetivo de la empresa es disponer de un catálogo rico, capaz de satisfacer a todo tipo de público, no sólo a un tipo de usuario. Por ello, se presta mucha atención a lo que se suma al catálogo, con el fin de complementar la oferta de entretenimiento de las series de televisión más fuertes y acercar a los jugadores tradicionales con juegos de alta calidad. «Tenemos que ofrecer diversidad, pero también reconocibilidad», dijo Lumby. «Estamos en una posición única en la que tenemos control total sobre nuestros productos. Nos encantan nuestras ofertas, por lo que podemos expandirlas libremente donde queramos y podemos crear experiencias altamente conectadas».

Sony, Microsoft y Nintendo. Estos tres son los principales jugadores en los que solemos pensar cuando hablamos de videojuegos. Los más interesados ​​también sumarán Apple y Google, empresas que se reparten el mercado móvil, o Valve, si eres fanático de los juegos de PC, o Meta, si eres fanático de la realidad virtual. De hecho, existe un nuevo gigante que puede contar con una base de usuarios enorme y diversa, así como con una lista muy sólida de propiedad intelectual. No, No estamos hablando de Tencent, estamos hablando de Netflix .

Anuncios Geek Semana 23

Oxenfree II: Señales faltantes

Así que la estrategia de Netflix va al alza Dos calles paralelasPor un lado, está la explotación de la propiedad intelectual y la expansión de personajes y universos en los videojuegos. Por otro lado, está la adquisición de derechos de autor de juegos populares y reconocidos, como ocurrió en el pasado con TMNT.

Gracias a los nuevos anuncios de Geeked Week ’23 Los juegos del catálogo de Netflix rondan ya los 80, sin anuncios ni costes adicionales. «El objetivo es lanzar estrenos importantes cada mes, al igual que con las películas y la televisión, pero no es fácil, teniendo en cuenta los tiempos de desarrollo de los juegos», afirma Lumby. «Pero el objetivo sí lo es».

Por ahora, tendremos que conformarnos con 10 nuevos lanzamientos, de aquí a la próxima primavera, que van desde juegos con licencia hasta conversiones móviles de algunos de los grandes clásicos de los últimos años.

Descubramos juntos los dos disponibles ahora:

Campamento Slayaway 2: Netflix y matar

Campamento Slayaway 2: Netflix y matar

Esta es la secuela de Skullface en la que juegas como un asesino atrapado dentro de un catálogo de antiguas películas de terror: tienes que resolver acertijos, cazar y atacar a las víctimas. Alguien pensó que sería buena idea denunciar a Skullface, el asesino más violento de todos los tiempos. cámara salwayp y manténgalo en un servicio de transmisión muy familiar. Esto significa cientos de nuevas víctimas potenciales repartidas en géneros de películas clásicas y muchas referencias antiguas.

Oxenfree II: Señales faltantes

Oxenfree II: Señales faltantes

Oxenfree II: Lost Signals es la secuela del thriller sobrenatural Oxenfree. El juego sigue la historia de Riley Boverly, una investigadora que regresa a su ciudad natal de Kamina para investigar señales de radiofrecuencia anormales y disruptivas en los equipos electrónicos de la pequeña ciudad costera. Sin embargo, lo que la heroína encontrará es más de lo que esperaba: miembros de un culto oscuro, señales de radio fantasmales y portales espaciales. Esto dará vida a una nueva aventura con una historia verdaderamente atrapante y personajes inolvidables. Oxenfree II: Lost Signals está disponible exclusivamente para miembros de Netflix en dispositivos móviles, pero también se puede comprar en PC, PlayStation y Nintendo Switch.

Sin embargo, durante 2024 llegarán los siguientes juegos:

Castillo de naipes

Castillo de naipes

La serie derivada de La Casa de Papel se lanzó al mismo tiempo que Berlín, y el videojuego oficial te permite unirte a la pandilla en el atraco que empezó todo: La Perla de Barcelona. Tus elecciones determinarán el resultado: ¿permitirás que un visitante inesperado de tu pasado ponga en peligro el plan perfecto del profesor? Disponible exclusivamente para miembros de Netflix.

Corral de gallinas: extraer huevos

Corral de gallinas: extraer huevos

Creado en estrecha colaboración con Aardman, creadores de Chicken Run, así como de Shaun the Sheep, llega Chicken Run: Eggstraction, un juego de atracos de arriba hacia abajo en tiempo real que combina el sigilo en equipo con un caos de gran poder. La locura y la velocidad características del estudio se evaden. El juego retoma los eventos de la película Chicken Run: Dawn of the Nuggets, y los jugadores podrán visitar una variedad de lugares icónicos para rescatar gallinas y devolverlas a Chicken Island. Disponible exclusivamente para miembros de Netflix.

Príncipe Dragón: Exadia

Príncipe Dragón: Exadia

The Dragon Prince: Xadia es otro producto basado en la licencia de Netflix. Es un juego de rol cooperativo basado en la serie de anime The Dragon Prince. En el juego, desarrollado con una perspectiva isométrica bastante clásica, explorarás el mundo de Xadia con los héroes de la serie, que entrará en su sexta temporada el próximo año. Podrás elegir los héroes más grandes de Xadia, colaborar con otros jugadores y descubrir nuevas historias ambientadas en el famoso universo televisivo. The Dragon Prince: Xadia está disponible exclusivamente para miembros de Netflix en dispositivos móviles, pero también llegará a PC.

Puerta de la muerte

Puerta de la muerte

Death’s Door es un juego de acción y aventuras en tercera persona desarrollado por Acid Nerve y publicado por Devolver Digital. Lanzado para PC, Xbox One y Xbox Series. Sin embargo, cuando le roban una vida, un cuervo debe emprender un viaje para recuperarla. La versión móvil llegará exclusivamente para usuarios de Netflix.

katana cero

katana cero

Katana Zero es un videojuego de acción en 2D desarrollado por Askiisoft y publicado por Devolver Digital. Fue lanzado para PC, macOS, Nintendo Switch y PlayStation 4 el 18 de abril de 2019. En Katana Zero, el jugador controla a un asesino anónimo que trabaja para una organización oscura. El juego se desarrolla en un mundo ciberpunk distópico lleno de violencia y corrupción. Llegará como dispositivo móvil exclusivamente a Netflix.

infierno

infierno

Hades es uno de los mejores juegos roguelike de los últimos años. Desarrollado por Supergiant Games, el juego ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. En Hades, el jugador controla a Zagreus, el hijo del dios del inframundo Hades. Zagreus intenta escapar del inframundo y encuentra a su madre, Perséfone, en el mundo de los mortales. Sin embargo, hacerlo no será fácil debido a los obstáculos que enfrentará en el inframundo que sólo varios intentos le permitirán superar. Hades llegará a iOS exclusivamente en Netflix.

Cue – Edición de aniversario

Cue – Edición de aniversario

Ya anunciado en los últimos días, Braid – Anniversary Edition estará disponible para dispositivos móviles exclusivamente gracias a Netflix. Se trata de uno de los mejores juegos de plataformas de las últimas décadas, en una edición revisada y corregida, capaz de realzar aún más el estilo y las opciones estéticas de la obra maestra de Jonathan Blow. De hecho, Braid, Anniversary Edition reinventa el juego en alta definición con una serie de cambios y actualizaciones que mantienen la integridad del original, incluido audio mejorado, gráficos dibujados a mano, animaciones más fluidas y la capacidad de cambiar rápidamente entre Braid antiguo y nuevo. y una pista de comentarios de desarrolladores completa y detallada.