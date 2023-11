Miles contra Sánchez y el PSOE-Corriere.it

cerca, Teresa, 77 años, nos muestra orgullosa el silbato al cuello y la bandera al hombro. Desde el primer día de protestas, no ha faltado a ninguna manifestación: “Salgo a la calle todos los días y esta tarde también me acompañó mi marido, que normalmente se queda en casa. “Soy una mujer que defiende el Estado de derecho y lo que está pasando no está nada bien”.

El asiente Enas, 63 añosAsí explica qué la impulsa a volver cada día a Ferraz: “Tenemos un presidente capitulante que quiere dividir a España como los Balcanes. Cuando tenía dieciséis años fui uno de los que salieron a la calle a exigir la aprobación de la Constitución, y yo era socialista en ese momento. ¿ahora? Dejaré el PSOE y votaré al PP». Inés tiene que alzar la voz para hacerse entender. Las canciones, puntuadas por banderas ondeando al aire, no cesan: «España no es 51 (como el número de provincias) Sr. Dr.“España es de todos”, “España se defiende, no se vende”.

En el cruce, una pareja se abraza dentro de la bandera española. Permanece en una burbuja de silencio dentro del bloque. El disgusto permanece en las expresiones de muchos. En los brazos de muchos hay una señal de amargura. Esther, de 48 años, no se dejó crecer el pelo durante toda la entrevista. Dice: “La otra hija falta esta tarde porque está trabajando pero yo estoy aquí con toda la familia. Tiene 11 años y debería saber lo que está pasando porque no es normal: hacer tratos con determinados partidos para quedarse en Moncloa no es normal». Martina, su hija menor, sonríe. También es, como su madre, traviesa. Eyed: «Me encanta la política y todo esto no me parece adecuado». El padre la mira con cierto orgullo. Luego Esther añade: «Mis padres salieron a la calle a protestar contra el fascismo y en ese momento no había redes sociales». tiempo. Hoy también nos invitan a manifestaciones, gracias a Internet, donde hay boca a boca virtual.Por eso ya no basta con quedarse en casa y ver a los demás alzar la voz. Necesitamos salir a la calle porque esto nos afecta a todos. «Y mañana también estaremos allí».