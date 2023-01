«Necesito descansar.» ¿Qué enfermedad su hijo Michelle? Un detalle que los fans no se han perdido

paula caruso salí del hospital después de la hospitalización. «Finalmente en casa con mi amor». Ella ha informado a sus fans en Instagram. La corista sufre un colapso psicofísico tras descubrir que su hijo, Michel, está enfermo. «Nunca me recuperé de la desgracia de Michel, mi cuerpo sufrió un duro golpe. Traté de ser fuerte por mi hijo, que solo me tiene a mí. Lo pasé muy mal, de hecho el peor de mi vida y aún sigue. Pero soy humano y esta vez me derrumbé». A través de una historia de Instagram, Paola Caruso dejó en claro que transmitió a sus fans.

Paola Caruso ha sido dada de alta del hospital

Otro ex de Avanti, Bonas, se enteró recientemente de una enfermedad que tiene su hijo y no lo está pasando muy bien. “Hemos tenido pruebas y tratamiento durante un mes y haremos mucho tratamiento durante mucho tiempo. Agradezco a todos los que me escribieron porque desaparecí. Es un período muy sensible para mí y para mi hijo. De momento tampoco quiero decir más porque hay trámites, han pasado cosas muy graves”. Luego, los mensajes de los haters que la acusaron de celebrar la Navidad a pesar de las inciertas condiciones de salud de su hijo. Qué vergüenza, respondió ella con voz.

Luego, después de colapsar, estuve hospitalizado hace dos días, pero ahora parece haber vuelto. Por fin en casa con mi amor…necesita mucho descanso…gracias a todos por las llamadas y mensajes…mejoraremos pronto somos la fuerza del otro».

¿Qué enfermedad padece el niño?

Paula crió sola a su hijo. Durante mucho tiempo ha acusado a su expareja de abandonarla durante y después de su embarazo. Sin embargo, la corista no quiso hablar sobre la enfermedad de su hijo. Algunos de sus seguidores han especulado que podría tratarse de un problema neurológico y la propia ex Bonas parece confirmarlo. En una de las fotos, uno de los usuarios comentó: «Pero no ven que ella siempre publica fotos con el bebé en brazos, quién sabe si tiene algún problema neurológico, ella habló de que el niño necesita tratamiento», un nota a lo que Paula respondió: «Persona inteligente», señalando que el problema de salud es precisamente de ese tipo.

En un video posterior de Paula y Michel caminando, otra persona señala que el niño no puede colocar las piernas correctamente, lo que confirma un problema que puede ser de naturaleza neurológica. Mientras tanto, Paula le sigue haciendo saber que quiere luchar con todas sus fuerzas para que su hijo se sienta bien y que pese lo menos posible la mala situación en la que se encuentra. Y hay quien lo apoya sin querer ser investigador. «En vez de enfocar toda tu atención en buscar incomodidad, fíjate en cuanta belleza, energía y cuidado puede haber en cualquier persona que amas!!!»