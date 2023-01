Después de Agnelli bajo la bandera de la Juventus, el anciano alegre

Año nuevo, vieja Juventus. Esperando a la «nueva» persona, que nacerá oficialmente 18 de enero ¿Cuándo se elige la nueva junta directiva? Gianluca Ferrero Reemplazará como presidente a Andrea Agnelli. Pero mientras tanto, el primer partido sin presidente en los últimos 12 años se fue en blanco y negro en nombre de la tradición y del entrenador más cercano a ella: 1-0 en Cremona, Glorificación alegre «Hocico corto».Desempolva la validez del viejo adagio Primero, no los tomes.. Y con las victorias consecutivas de la Juventus ayer, subió a 7, Todo sin comprometer los objetivos.: Los últimos goles encajados en liga se remontan al 8 de octubre (2-0 en San Siro ante el AC Milan), De ahí salieron 21 puntos con 13 goles (Cuatro victorias por 1-0 contra Turín, Lecce, Verona y Cremonese, una por 2-0 contra Inter, una por 3-0 contra Lazio y una por 4-0 contra Empoli). La Juventus no es bonita, juega un fútbol que no es muy agradable a la vista pero sí muy potente (y con eso siempre ayuda un poco de suerte): Emocionante hasta la médula, la mejor defensa de la ruptura (7 goles encajados, seis menos que los primeros perseguidores Lazio y Napoli) lo que compensa un ataque menos prolífico que su rival por el título (25 goles contra 37 del Napoli, 35 del Inter y 31 del Milan). ¿Debería ser suficiente? Veremos, mientras tanto 11 porterías a cero en 16 partidos Championship (el récord europeo conjunto con el Barcelona, ​​en la Serie A el Napoli es de 6, el Inter de 5 y el Milan de 4) garantiza que el equipo pereció por las lesiones y es un arreglo que deja abierto el camino a lo más alto. Pensando en particular en el momento en que Allegri podrá reemplazar a muchos de los ausentes. Hasta ahora, vamos, Max ha confiado en los jugadores jóvenes que serán la Juventus del mañana -uno de los años post-Agnelli-, pero para continuar la carrera con Napoli, Milan e Inter, el técnico de la Juventus necesita los títulos que el viejo jefe tuvo. Lo puso a su disposición. Dentro de dos semanas, y el propio Allegri lo confirmó, muchos, si no todos, deberían estar de vuelta. Se espera que Di María regrese contra el Udinesepor ejemplo, seguido de Bonucci, Cuadrado y Vlakhovich, incluso si la inmoralidad no deja lugar a ciertas predicciones. Pogba está en camino a la recuperación, pero los muchos meses fuera de las canchas no pueden dejar de pasar factura en las piernas del francés, por lo que es razonable esperar un regreso gradual. Por ahora, sigue adelante con quien esté ahí fuera. y el No los tomes primero Por ahora, esto es más que suficiente.