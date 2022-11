Nápoles, el dolor de espalda de Kvaratsekhelia: Maradona lo puso patas arriba

No ha sido convocado para el partido fuera de casa en Bérgamo y la verdadera pregunta en este momento es: ¿cuántos desafíos se perderá? ¿Cuándo, en definitiva, podrá volver a verle sobre el césped? La idea de tener que esperar dos meses, después de todo, causa poca impresión, incluso si las carreras para las que finalmente no estará disponible son relativamente pocas.

Sin embargo, este sentimiento no es nada nuevo, todo lo contrario. Acompañó durante mucho tiempo a Diego Armando Maradona, padecía dolores lumbares. Emilio Acampora, el médico social azoriano fallecido el año pasado, cuando las molestias se agudizaron, lo colgó de una vara, le bloqueó los pies y lo dejó colgado boca abajo durante un rato, como lo demuestra el disparo en ese momento. Sergio Ciano, que también incluye al entrenador personal argentino Fernando Signorini. Si no resuelve el problema, recurrimos a hacks para dejar que funcione. Y los rumores que se sucedieron al respecto fueron, como suele ser habitual, de lo más variopinto. Hubo quien aventuró que en realidad todo eran excusas para encubrir ausencias por una vida salvaje. O incluso que habló de una hernia discal, como sucedió ante el Napoli Inter.

«Hernia de disco»

Enero de 1989, Nerazzurri Trapattoni, que luego ganará el Scudetto, lidera por 22 puntos y el equipo Bianchi persigue tres puntos por detrás. Al final del final, el argentino hizo una pausa para explicar la situación con los periodistas en el Centro Paradiso de Socavu: «La gente que tiene una hernia discal no se mueve, sufre nada más moverse. Mírame a mí en cambio», hernia. . Desde CD, por mi pasión por la música. En serio, me siento bien. No estaría al cien por cien, sino quizás al noventa y nueve. Estaré allí contra el Inter y creo que puedo jugar bien. Pero dejame decirte. Estoy conmocionado por todos estos rumores a mi alrededor y en Nápoles. Tengo una falta de respeto por trabajar para cuidar nuestra salud como el Dr. Acampora y el fisioterapeuta Salvatore Carmando». Pero cuidado con hablar de conspiraciones. «No quiero decir que haya malas intenciones, siempre hemos sido fuertes y sería No tiene sentido simplemente averiguarlo ahora y estudiar algunos malos remedios”, es entusiasta. Aquí, tampoco, la analogía no se escapa: alguien insinuó que era una estratagema para ocultar el resentimiento de Kvaratskhelia por el robo de su automóvil, que luego se descubrió. Ese año el Nápoles ganó la Copa de Europa y el otro después la segunda liga.Esta vez, quién sabe.