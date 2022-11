Móvil, por fin puedes hacer que tu batería dure más: aquí tienes la forma secreta de cargarlo

¿Tu teléfono se queda sin energía y se corta todo el tiempo? Desde hoy, gracias a este truco, podrás hacer que la batería de tu smartphone dure más.

Cuántas veces hemos pasado un día entero fuera de casa y nos encontramos con la batería del teléfono agotada. Desafortunadamente, no siempre encontramos puntos de venta cercanos que nos ayuden, y eso aumenta nuestra presión para volver a casa y tomar el asunto en sus propias manos. El verdadero problema es que sucede cuando estamos en lugares que no conocemos y necesitamos mapas para movernos, ¡qué pánico!

Ahora necesitamos nuestros teléfonos para todo lo que tenemos que hacer durante el día, ya sea para llamadas de negocios o para conducir por la calle. Debido a que se usa mucho, su batería se agota antes, sobre todo si usamos ciertas apps que necesitan permanecer conectadas a la red y saturarse de memoria.

Para que tengas agua en la garganta todos los días, hoy te damos algunos consejos sobre cómo hacer que la batería de tu teléfono dure más. De hecho, hay algunas precauciones que podemos aplicar para no sobrecargar y dañar la batería, ya que si se mantiene en buen estado, puede durar más tiempo.

Cómo hacer que tu batería dure más

Con el tiempo, las baterías pierden gradualmente la capacidad de almacenar energía. Ya no se trata del llamado efecto memoria de los primeros teléfonos móviles (que utilizaban tecnologías basadas en níquel-cadmio o en níquel-metal hidrato). Las baterías modernas no la padecen, pero son sensibles al fenómeno químico que padecen. Reduce su capacidad de almacenar energía. Con ciclos de carga crecientes (carga de 0 a 100 y descarga de 100 a 0).

Fenómeno de degradación de la capacidad Baterías de iones de litio Se exacerba con la temperatura. cuanto las baterías están más calientes A medida que funcionan (por lo tanto, cuanto más rápida sea la recarga o más energía requieran el procesador y otros componentes), el Cuanto más rápido disminuya la capacidad de la batería.

¿Cuánto debería costar?

Los expertos aconsejan asumir la responsabilidad Batería entre 20% y 80%, no lo cargues al 100% y no lo descargues hasta el final. Puede ser un inconveniente, pero no tiene que hacerse todo el tiempo y muchos teléfonos ahora tienen un sistema de carga inteligente que ralentiza el proceso de carga para salvar vidas.

Además, mejor Evita dejar tu teléfono cargando toda la noche O al menos guardarlo en un archivo. ambiente frescoLas baterías consumen menos si se recargan a una temperatura intermedia 15 y 25 grados.

menos energia

Cargar la batería de su teléfono rápidamente es excelente, pero no es bueno y es mejor hacerlo lentamente. para evitar Incluso si eso es posible cargadores de alta potencia E ir despacio, haciendo que la carga sea más densa y rápida para lo que realmente se necesita. sobre mí Iphone Puede hacerlo seleccionando en Configuración de la batería y Estado de la batería Opción de descarga óptima.

Desactivar servicios

Desde asistentes personales como Siri y Google hasta sistemas de localización que nos recuerdan hacer la compra cuando estamos cerca de una tienda, hay muchos Funciones del teléfono que lo activan Incluso cuando no ayuda. Sería mejor Apágalo o limítalo a lo básico cambiando la configuración en Servicios de Privacidad y Ubicación para iPhone y en Seguridad, Ubicación y Ubicación y Avanzado para Android.

Además de Bluetooth y wifi, cuando no los necesite, es mejor mantenerse alejado de ellos. Para Android, también debe ir a «Configuraciones avanzadas y permisos de aplicaciones para Evite que las aplicaciones individuales usen los servicios de ubicación en segundo plano.

Hacer tiempo en el teléfono

Un hábito de muchos es que Forzar el cierre de aplicaciones cuando no estén en uso. pero Esto es un errorPorque el teléfono consume más a la larga. La razón es que lo educamos mal.

Los últimos sistemas operativos aprenden de nuestros hábitos, gracias a la inteligencia artificial, cuando las aplicaciones se pausan o se vuelven a abrir. Si imponemos el confinamiento, no dejaremos que aprendan.

Si todavía queremos un archivo Menos consumoEn Android, puedes elegir aplicaciones para consumir (en opciones avanzadas, batería y restricciones en segundo plano) mientras que para iPhone tienes que ir a General, Actualizar aplicación en segundo plano y también aquí Elegir aplicaciones por aplicación (también puedes bloquearlas todas).

Cambiar al lado oscuro

Los teléfonos con pantalla más modernos y caros usan tecnología OLED. esta tecnología Desactiva la iluminación de píxeles Cuando tienes que mostrar negro. Para esto, los propietarios de iPhone Xs en adelante y aquellos con los últimos Galaxy o Google Pixels pueden simplemente usar el modo oscuro.

Según Google, así son sus teléfonos Consumen un 63% menos de energíaMientras que los analistas dicen que los iPhone aumentan la duración de la batería en un 30%. En el modo oscuro, el blanco de la pantalla se vuelve negro y el consumo general disminuye.